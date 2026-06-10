כיכר השבת
שבה את לב הרבי

לא בנש"ק; האדמו"ר לקח את מצטיין הישיבה כחתן לנכדתו

מאות חסידי דאראג נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר, בת לחתנו הרה"ג ר' יעקב אריה קוסטליץ, בנו של הגאון רבי נתנאל יצחק קוסטליץ רב דקהל מחזיקי תורה בבולטימור | בניגוד למנהג הרווח בחצרות הקודש, החתן בשמחה זו – בנו של הרה"ח ר' יוסף יהודה קראס מחשובי החסידים – אינו בנש"ק, אלא נמנה עם גדולי מצטייני הישיבה של דאראג, ולכן נבחר על ידי האדמו"ר כחתן לנכדתו | שמחת החתונה נחגגה בעוז בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בבני ברק (חסידים)

שמחת בית דארג
שמחת בית דארג| צילום: צילום: שוקי לרר
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית דארג (צילום: שוקי לרר)

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חתונההאדמו"ר מדארגשמחת חתונההרב יעקב אריה קוסטליץ

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