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הסוד נחשף

תקרית צבעונית משעשעת בקנדה; הדיין הבכיר הופיע עם זקן כחול | זו הסיבה

אירוע משעשע ובלתי שגרתי התרחש בסוף השבוע במחנה הקיץ של חסידות סקווירא שבקנדה | ראב"ד הקהילה, לצד חסידים וזקנים רבים, הופיעו בבית הכנסת ביום השבת כשזקנם הלבן נצבע לגוון כחול בולט - וזו הסיבה המפתיעה שהובילה לכך (חסידים)

איור של הסיטואציה המשעשעת ביציאה מהמקווה (עריכה: בינה מלאכותית)

תקרית משעשעת במיוחד הפכה בסוף השבוע לשיחת השבת בקרב חסידי סקווירא בקנדה. במהלך השבת במחנה הקיץ ("קאנטרי") של החסידות באזור הלאורנטיאנים (Laurentians), נכנסו החסידים לטבול במקווה המקומי כמנהג חסידים ואנשי מעשה, אלא שבצאתם המתינה לרבים מהם הפתעה צבעונית במיוחד.

מבדיקה שנערכה במקום התברר כי למים הוחדר סוג כלור זול ולא איכותי, שהגיב כימית בשיער זקנם של הטובלים.

כתוצאה מכך, עשרות חסידים וזקנים בעלי זקן לבן ובהם גם הגה"צ רבי יוחנן וואזנר, ראב"ד סקווירא במונטריאול, מצאו את עצמם מסתובבים לאורך כל השבת עם זקן שנצבע בגוון כחול בולט.

האירוע יוצא הדופן עורר חיוכים רבים בקרב בני הקהילה, והפך במהירות לנושא השיחה המרכזי של השבת במחנה.

מקווהמונטריאולחסידות סקווירארבי יוחנן וואזנר

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