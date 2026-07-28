תקרית משעשעת במיוחד הפכה בסוף השבוע לשיחת השבת בקרב חסידי סקווירא בקנדה. במהלך השבת במחנה הקיץ ("קאנטרי") של החסידות באזור הלאורנטיאנים (Laurentians), נכנסו החסידים לטבול במקווה המקומי כמנהג חסידים ואנשי מעשה, אלא שבצאתם המתינה לרבים מהם הפתעה צבעונית במיוחד.

מבדיקה שנערכה במקום התברר כי למים הוחדר סוג כלור זול ולא איכותי, שהגיב כימית בשיער זקנם של הטובלים.

כתוצאה מכך, עשרות חסידים וזקנים בעלי זקן לבן ובהם גם הגה"צ רבי יוחנן וואזנר, ראב"ד סקווירא במונטריאול, מצאו את עצמם מסתובבים לאורך כל השבת עם זקן שנצבע בגוון כחול בולט.

האירוע יוצא הדופן עורר חיוכים רבים בקרב בני הקהילה, והפך במהירות לנושא השיחה המרכזי של השבת במחנה.