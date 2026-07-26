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תיעודי הוד מהאלפים | הרבי מסערט ויז'ניץ בימי מנוחה בקריישברג • צפו

האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שוהה בימים אלו למנוחה בעיירת הנופש קריישברג שבאוסטריה | צפו בתיעודי הוד מהשפרצירען ב'נאות דשא' לרוח היום ברחובות העיירה יחד עם בני משפחתו ומספר מקורבים, וכן ממוצאי שבת בצל הקודש (חסידים) 

האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בהבדלה באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בהבדלה באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בהבדלה באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בהבדלה באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בהבדלה באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בהבדלה באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בהבדלה באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בהבדלה באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בהבדלה באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערט ויזניץ במוצאי שבת באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערט ויזניץ במוצאי שבת באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערט ויזניץ במוצאי שבת באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערט ויזניץ במוצאי שבת באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בנאות דשא באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בנאות דשא באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בנאות דשא באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בנאות דשא באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בנאות דשא באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ תשעה באב באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ תשעה באב באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בקידוש לבנה באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בקידוש לבנה באוסטריה (צילום: באדיבות המצלם)

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נופשהאדמו"ר מסערט ויז'ניץאוסטריהקריישברג

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