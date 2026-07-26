החיפושים בחוף הים, הלילה ( צילום: דוברות זק"א )

סיום טרגי לחיפושים המתישים באשקלון: זק"א מסרו לפני זמן קצר (ראשון) כי גופת הגבר שנעלם אתמול במוצאי שבת בחוף חופית אותרה הבוקר.

"סמוך לחוף חופית, אותרה גופה, ככה"נ מדובר בנעדר. בטיפול צוות זק"א מרחב לכיש", נמסר מהארגון. מדוברות המשטרה נמסר: "לאחר פעולות חיפוש נרחבות שנמשכו מאז אתמול, בהשתתפות כוחות משטרת ישראל, פרשים, השיטור הימי, יחידות חילוץ והצלה ומתנדבים, אותרה היום גופת גבר במרחב חוף חופית באשקלון, שעל פי החשד טבע בים. הגופה תועבר להמשך הליכי זיהוי ובדיקות במכון הלאומי לרפואה משפטית". הגבר, כבן 39, נכנס לים במוצאי השבת כשהוא לבוש בבגד ים, ומאז נעלמו עקבותיו. הדיווח על היעלמותו התקבל במוקד זק"א 1220, ומיד הוזנקו למקום מתנדבי היחידות המיוחדות של הארגון לסייע לכוחות הביטחון במאמצי האיתור.

החיפושים בחוף הים, הלילה ( צילום: דוברות זק"א )

לילה של חיפושים אינטנסיביים

בעקבות הערכת מצב משותפת שנערכה עם משטרת ישראל, בהשתתפות מפקד זק"א אשקלון הרב מאיר בוסקילה ומפקד היחידות המיוחדות של זק"א חיים אוטמזגין, הוחלט על ביצוע סריקות מקיפות לאורך קו החוף במהלך שעות הלילה.

צוותי יחידת הצוללים של זק"א ביצעו סריקות במים הרדודים ובסלעים שבתוך המים, במקביל לסריקות הרגליות שנערכו לאורך קו החוף. כוחות זק"א היו ערוכים בכוחות מתוגברים ובמלוא הציוד המבצעי, לרבות ציוד צלילה, בלוני חמצן ואמצעים ייעודיים נוספים.

החיפושים בחוף הים, הלילה ( צילום: דוברות זק"א )

חיים אוטמזגין, מפקד היחידות המיוחדות של זק"א, מסר במהלך הלילה: "אנו פועלים בתיאום מלא עם משטרת ישראל וכלל כוחות הביטחון. במהלך הלילה יתבצעו סריקות רגליות לאורך קו החוף, ועם אור ראשון נקיים הערכת מצב נוספת, שבסיומה יתקבלו ההחלטות המבצעיות להמשך החיפושים, בהתאם לתנאי השטח ולהערכת כלל הגורמים".

סדרת אירועי נעדרים

כזכור, רק לפני מספר ימים הסתיימו בהצלחה חיפושים אחר ילד בן 4 שנעלם באזור חוף אשקלון. יובל כוגן אותר בריא ושלם לאחר יממה של חיפושים אינטנסיביים, כאשר נועם שמחי, חסיד ברסלב מאשדוד שיצא עם הסוס שלו לסייע במאמצי החיפוש, טעה בדרך והגיע לנקודה בה עמד הילד מתחת לעץ.

במקרה אחר, משטרת ישראל פנתה לציבור בבקשת סיוע באיתור צעיר חרדי בן 25, אהרון מתתיהו ברקמן, שנראה לאחרונה בכביש 386 לכיוון ירושלים. המשטרה פרסמה תיאור מפורט ופנתה לציבור לסייע באיתורו.