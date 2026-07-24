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מול שריד בית מקדשנו: האדמו"ר מדז'יקוב גבעת זאב בכותל המערבי

בין אלפי המתפללים שנהרו לכותל המערבי בימי בין המצרים, נצפה האדמו"ר מדז'יקוב גבעת זאב כשהוא מעתיר בדמעות ובתחינה לביאת הגואל • תיעוד (חסידים)

האדמו"ר מדז'יקוב גבעת זאב בתפילה בכותל המערבי (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מדז'יקוב גבעת זאב בתפילה בכותל המערבי (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מדז'יקוב גבעת זאב בתפילה בכותל המערבי (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מדז'יקוב גבעת זאב בתפילה בכותל המערבי (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מדז'יקוב גבעת זאב בתפילה בכותל המערבי (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מדז'יקוב גבעת זאב בתפילה בכותל המערבי (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר מדז'יקוב גבעת זאב בתפילה בכותל המערבי (צילום: שימי פ. )

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הכותל המערביבין המצריםהאדמו"ר מדז'יקוב גבעת זאב

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