כָּלוּ בַדְּמָעוֹת עֵינַי מול שריד בית מקדשנו: האדמו"ר מדז'יקוב גבעת זאב בכותל המערבי בין אלפי המתפללים שנהרו לכותל המערבי בימי בין המצרים, נצפה האדמו"ר מדז'יקוב גבעת זאב כשהוא מעתיר בדמעות ובתחינה לביאת הגואל • תיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:13