מרוץ נגד הזמן: מאות מחפשים אחר יובל בן ה-4 שנעלם בחוף אשקלון

מאות כוחות חירום והצלה ממשיכים הבוקר (שישי) במרוץ נגד הזמן לאיתורו של יובל כוגן, ילד בן 4 בלבד מאשקלון, שנעלם אתמול בשעות הצהריים באזור חוף חופית בעיר. החיפושים, שהחלו מיד עם קבלת הדיווח, נמשכו לאורך כל הלילה ומתנהלים במקביל בשלוש זירות: בים, באוויר ועל פני הקרקע.

הדיווח הראשוני על היעלמות הילד התקבל במוקד המשטרה אתמול בשעה 13:00, כאשר אביו של יובל פנה למשטרה ומסר כי בנו נעלם באזור הדיונות שבין המצוק הגבוה לרצועת החוף. על פי גרסת האב שנמסרה לחוקרים, השניים שהו יחד בשטח הפתוח, ובשלב מסוים הילד אבד מעיניו ונעלם כלא היה.

"האב איבד את בנו בשטח שנמצא צפונית לאשקלון", מסר אמש מפקד תחנת אשקלון סגן-ניצב אלדד אלישיב. "מדובר בשטח פתוח רחב-היקף, שממערבו הים, מדרום אשקלון ומצפון ניצנים. פרסנו כוחות בשליטה מלאה על השטח הזה. מסוק ורחפנים באוויר, ומלא מתנדבים הגיעו לסייע לנו מכל הכוחות שאנחנו מכירים".

תנאי השטח בזירת האירוע מורכבים ביותר ומקשים על פעולות הסריקה. מדובר ברצועת חוף שאינה מוכרזת לרחצה, הפועלת ללא שירותי הצלה וללא שוברי גלים. האזור כולל מצוק תלול וגבוה, רצועת דיונות רחבה וקו מים פתוח - שילוב המקשה על כוחות החירום ומחייב פריסה נרחבת של אמצעים.

סנ"צ אלישיב הדגיש: "האירוע מנוהל על-ידי המשטרה. הכוחות שנמצאים בשטח מנוהלים על-ידי מפקדי משנה. אנחנו מבקשים לעשות את זה בצורה מסודרת ולשמור על כללי בטיחות וזהירות, חלילה שלא נדרוס את הילד כשהוא נמצא בין השיחים".

בחיפושים משתתפים מאות כוחות, בהם שוטרים, מתנדבי מד"א, כיבוי והצלה, איחוד הצלה, צוללנים ומתנדבי זק"א. המערך האווירי של משטרת ישראל מפעיל מסוק המבצע סריקות עיליות, כוחות השיטור הימי ויחידות צוללנים סורקים את מרחב המים והחופים הסמוכים, ועשרות מתנדבים מבצעים סריקות שיטתיות על הקרקע.

לצוותים ולכוחות החירום אין תשובה לשאלה האם יובל נכנס אל המים, ולכן החיפושים נערכים הן על הקרקע והן בים. כרגע, למעשה, אין קצה חוט היכן אבד הילד - עובדה המחייבה סריקה מקיפה של כל השטח.

מתנדבי היחידה לאיתור נעדרים של זק"א מרחב לכיש, יחד עם כוחות משטרת ישראל, המשיכו לאורך כל הלילה בסריקות נרחבות בשטח. זק"א הפעילה חפ"ק מתנדבים, לצד תיאום מול כלל הכוחות, חלוקת גזרות החיפוש וריכוז כלל הדיווחים המתקבלים מהשטח, בשיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל.

הרב מאיר בוסקילה, מפקד זק"א אשקלון, מסר: "עברנו לילה שלם של חיפושים אינטנסיביים, כשעשרות מתנדבי זק"א פעלו ללא הפסקה לצד כלל כוחות החירום. עם אור ראשון הגברנו שוב את מאמצי האיתור, צירפנו כוחות נוספים, ואנחנו ממשיכים לבחון ולהפעיל את כל האמצעים הנדרשים, בהתאם להתפתחויות בשטח. לא נעצור עד שנעשה כל שניתן כדי לאתר את הילד".

עם אור ראשון הוגברו מאמצי האיתור, כאשר כוחות נוספים הצטרפו לחיפושים. במקביל מתקיימות הערכות מצב שוטפות, תוך בחינת כלל האמצעים הנדרשים להמשך הפעילות, לרבות היערכות לאפשרות של שילוב יחידות ייעודיות, בהתאם לצורכי השטח ולהחלטות מפקדי הכוחות.

במשטרה מדגישים כי בשלב זה אף כיוון חקירתי אינו נשלל, והחקירה המודעינית והמבצעית מתנהלת במקביל למאמצי האיתור הפיזיים בשטח. חוקרי המשטרה בוחנים את כלל כיווני החקירה האפשריים, אוספים ממצאים ומנסים לשחזר בדייקנות את השתלשלות האירועים ברגעים שלפני ההיעלמות.

כוחות החירום ממשיכים בפעילות אינטנסיבית לאיתור הילד, כאשר כל דקה נחשבת קריטית. המשטרה פונה לציבור הרחב בבקשה לסייע במידע ובערנות במטרה לאתר את יובל בהקדם האפשרי ולהבטיח את שלומו.