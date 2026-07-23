כיכר השבת
בעקבות פטירתו

הדמעה באולפן: מה חשף חיים יבין לבחורי הישיבה שעה לפני השידור?

בעקבות פטירתו של איש התקשורת ומגיש החדשות הוותיק חיים יבין ז"ל, העיתונאי אורי רווח משתף בזיכרון מרגש ומפתיע מאחורי הקלעים של אולפני רשות השידור בירושלים | מפגש חנוכה שגרתי עם תלמידי ישיבה, שהחל בהדלקת נרות חנוכה קצרה לפני העלייה לאוויר, הפך לרגע חשוף ונדיר שבו עמדו בעיניו של "מר טלוויזיה" דמעות של התרגשות, בעודו חושף בפני הנוכחים את ייחוסו המשפחתי המפואר ואת הקשר העמוק לשורשיו (יהדות)

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חיים יבין (צילום: Moshe Shai/Flash90)

פטירתו של מגיש החדשות המיתולוגי חיים יבין ז"ל מציפה עמה זיכרונות רבים מסיקור אירועים היסטוריים ומרגעים מכוננים בתרבות הישראלית, אך לצד הקריירה המפוארת מול המצלמות, מסתתרים לא פעם רגעים אישיים ומרגשים שנשארו מאחורי הקלעים. העיתונאי החב"די אורי רווח, שטרם חזרתו בתשובה עבד לצדו של יבין במערכת "מבט" של הטלוויזיה הישראלית, בחר לשתף בעקבות פטירתו בזיכרון ייחודי ומלא בעוצמה יהודית, המציג זווית שונה לחלוטין על דמותו של המגיש הלאומי. הדברים פורסמו באתר חב"ד און ליין COL.

הסיפור התרחש במהלך ימי חג החנוכה בסביבות שנת 2002, באותן שנים בהן פעל רווח בתוך אולפני רשות השידור במתחם רוממה בירושלים. כחלק מהיוזמה להביא את אור החג ואת שמחתו לעובדי המערכת, דאג רווח להביא עמו אל האולפנים שני בחורים צעירים מישיבת חב"ד "תורת אמת" בירושלים, במטרה לזכות את העיתונאים והצוותים הטכניים בהדלקת נרות חנוכה.

בתוך ההמולה והתכנונים הקדחתניים לקראת השידור, שעה קלה בלבד לפני פתיחת מהדורת החדשות המרכזית, חלף במקום יבין. מתוך כבוד ומאור פנים הושיט המגיש הוותיק את ידו והסכים להדליק יחד עמם את הנר השביעי של החג.

כחלק מהשיחה הערה שהתפתחה סביב מנורת החנוכה, פנה יבין אל בחורי הישיבה בשאלה למדנית ומסקרנת, ותהה בפניהם מדוע המנהג הוא להדליק נר נוסף בכל יום ולא להדליק את שמונת הנרות בבת אחת כבר ביום הראשון. אחד הבחורים, שהיה בנו של ראש כולל מוכר, בחר להשיב בחיוך ובנימה מבודחת כי יתייעץ על כך עם אביו ויחזור אליו למחרת עם תשובה מפורטת. ההבטחה הזו לא נותרה באוויר, ולמחרת, ביום השמיני והאחרון של חנוכה, שבו בחורי הישיבה אל האולפן בדיוק באותה השעה. יבין, בלי להסס, נרתם שוב למצווה, הושיט את ידו והדליק ברטט את הנר השמיני של החג, תוך שהוא ממתין לשמוע את הביאור ההלכתי.

התשובה שהגיעה אל יבין הייתה הידועה והמוכרת שלפיה "מעלין בקודש ולא מורידין" וכי "הולכים ומוסיפים באור". אולם דווקא ברגע הזה, בעוד הנרות דולקים ומפיצים את אורם בחלל האולפן, חל מפנה מרגש: רווח משחזר כי יבין הביט בחנוכייה הדולקת ובבחורים הצעירים, ולפתע נראתה דמעה של התרגשות מבצבצת מזוויות עיניו. המגיש הלאומי, שנחשב בעיני רבים לסמל הממלכתיות והחולוניות, פנה אל הנוכחים בקול נרגש וביקש לחשוף בפניהם פרק נסתר ופחות מוכר מההיסטוריה המשפחתית שלו.

בדממה שנפלה במקום סיפר יבין לסובבים אותו כי מאחורי תדמיתו התקשורתית עומדת שושלת רבנית מפוארת. הוא חשף בפניהם כי סבו היה הרב קלוגר, תלמיד חכם ואיש ספר שהרבה לפרסם מאמרים תורניים בדברי חז"ל וזיכה את הרבים בחיבוריו ובשיעוריו. הגילוי המפתיע והפתאומי, לצד הדמעה שזלגה מעיניו מול נרות החנוכה, הותירו רושם עז על כל הנוכחים באולפן, והמחישו עד כמה עמוק הניצוץ היהודי והזיקה לשורשים, אשר יכלו להתפרץ ולפרוץ החוצה דווקא מתוך האור הטהור של נרות החג.

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12
מיהו הרב קלוגר
יצחק
בעל האלף לך שלמה ועוד המון ספרים- רבי שלמה קלוגר
יוסף
הרב שלמה קלוגר
שמואל יוסוביץ
הרב שלמה קלוגר שחיבר עשרות ספרים וביניהם שו"ת האלף לך שלמה, שו"ת סת"ם, שו"ת טוב עטם ודעת ועוד הרבה ספרים בש"ס ובהלכה
מאיר
ככל הנראה ר' שלמה קלוגר שכתב עשרות ספרים בעל 'האלף לך שלמה' ועוד...
יהודי
יתכן הרב שלמה קלוגר זצ"ל אחד מגאוני דורו. חיבר הרבה מאד ספרים
מתענין
11
סבו לא היה "הרב קלוגר". סבו היה לא אחר מאשר ר' שלמה קלוגר זצ"ל. מגאוני הדורות האחרונים. כמובן לא סבא ממש אלא סבא רבה. יבין זה עיברות של המילה קלוגר, שמשמעותה פיקח.
יצחק
10
התכוונתם הגאון הגדול מאורם של ישראל רב שלמה קלוגר - אתוון דאורייתא ופוסק אדיר
הרב יאיר
האתוון דאורייתא זה לא רש"ק אלא ר' יוסף ענגל
פיטפוטין
סליחה אתוון דאורייתא זה ר' שבתי ענגיל אבל החכמת שלמה הוא מהגאון הגדול המהרש"ק
הרב יאיר
אתוון דאורייתא זה של ר' יוסף ענגיל.
יצחק
אתוון דאורייתא זה הגאון ר יוסף ענגיל. ר שלמה קלוגר היה ילד הפלא של פולין שגדל להיות אחד המיוחדים שבגדולי הדור
תיקון
9
התכוונתם הגאון הגדול המהרש"ק בעל חכמת שלמה על השו"ע רב שלמה קלוגר. מהפוסקים החשובים לנו
הרב יאיר
8
הרב קלוגר להבנתי נפטר ב 1869. כנראה שהיה סבא של סבא שלו.. או של אבא
תדייקו
7
אני בן העדה התימנית, ובכל זאת אומר לך שהרב קלוגר רב עצום, ירא שמים...כדאיי לעבור על חיבוריו.
יהודי
6
לא אשכח אף פעם את ההכרזה של חיים נבין ז"ל בבחירות שהיו בשנת 76 למנינם מהפך שאז המושכות עברו לליכוד בראשות בגין ז"ל
צמח סניור
5
ברור שזה מראה על נשמה יהודית ויש לו שכר על כך .אבל חבל שהם מתפארים בסבים שלהם ולא הולכים בדרכם
אילן
4
למה יש עניין בראשי/רשעי הטלויזיה?
ההסבר בבקשה
3
אתמהה. לא הבנתי בכלל!! בחור ישיבה לא יודע במיידי מה הסיבה שמדליקים נרות חנוכה מוסיף והולך כדעת בית הלל וכדרך הנס שהשמן הוסיף ודלק???
פיקאסו

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