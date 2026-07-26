דובר משמרות המהפכה האיראניות שיגר הלילה (בין שבת קודש לראשון) איום ישיר כלפי מדינת ישראל, בראיון שהעניק לסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים".

"ישראל יודעת שאם נמקד את כל המאמצים שלנו בה - היא תשלם מחיר כבד", הצהיר הדובר בטון מאיים.

בדבריו התייחס הדובר לשטחה הגיאוגרפי של מדינת ישראל והוסיף: "היא אפילו אינה גדולה בשטחה כמו מחוז אילאם שלנו. היא יודעת שאם נמקד בה את המאמצים שלנו, אנחנו יודעים היטב מה נוכל לעולל לה".

על רקע ההסלמה האזורית

האיום האיראני מגיע על רקע ההסלמה המתמשכת במזרח התיכון ולאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל השבוע מתקפה מסיבית נגד איראן, אך נסוג מהרעיון בעקבות אזהרות מבכירי הפנטגון על מחסור במיירטים.

על פי חשיפת ה"ניו יורק טיימס", ההחלטה התקבלה לאחר שבכירי הצבא האמריקני הציגו בפני טראמפ שורה של סיכונים הנלווים להרחבת הלחימה עם איראן. במוקד החששות עמד מלאי אמצעי ההגנה האווירית האמריקניים במזרח התיכון, כאשר בוושינגטון חוששים כי מערכה רחבה נוספת תוביל לשחיקה מסוכנת במלאי המיירטים.

המנהיג החדש דוהר לפצצה

במקביל לאיומים, מתגברים החששות בעולם המערבי מכיוונה הגרעיני של איראן. על פי חשיפה דרמטית של ה"ניו יורק טיימס", המנהיג העליון החדש של איראן מוג'תבא חמינאי נחוש להשיג ראש נפץ גרעיני בניגוד לקו של אביו.

הערכות המודיעין האמריקני מלמדות כי הבן נחוש להרכיב ראש נפץ גרעיני על גבי טילים בליסטיים בהקדם האפשרי, תוך ניצול תנאי המלחמה והכאוס האזורי. במקביל, איראן פעלה בחודשים האחרונים להעביר אלפי צנטריפוגות רגישות אל תוך המתחם התת-קרקעי המבוצר "הר המכוש", שנחצב בעומק רב בסלע הגרניט.