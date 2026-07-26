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"יודעים מה נוכל לעולל לה"

איום ישיר מטהרן: "אם נמקד בישראל את כל המאמצים - תשלם מחיר כבד"

דובר משמרות המהפכה שיגר איום ישיר לישראל בראיון לסוכנות תסנים • "היא אפילו אינה גדולה בשטחה כמו מחוז אילאם שלנו" | על רקע ההסלמה במזרח התיכון (בעולם)

10תגובות
מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי (צילום: הטלוויזיה האיראנית)

דובר משמרות המהפכה האיראניות שיגר הלילה (בין שבת קודש לראשון) איום ישיר כלפי מדינת ישראל, בראיון שהעניק לסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים".

"ישראל יודעת שאם נמקד את כל המאמצים שלנו בה - היא תשלם מחיר כבד", הצהיר הדובר בטון מאיים.

בדבריו התייחס הדובר לשטחה הגיאוגרפי של מדינת ישראל והוסיף: "היא אפילו אינה גדולה בשטחה כמו מחוז אילאם שלנו. היא יודעת שאם נמקד בה את המאמצים שלנו, אנחנו יודעים היטב מה נוכל לעולל לה".

על רקע ההסלמה האזורית

האיום האיראני מגיע על רקע ההסלמה המתמשכת במזרח התיכון ולאחר שנשיא דונלד טראמפ שקל השבוע מתקפה מסיבית נגד , אך נסוג מהרעיון בעקבות אזהרות מבכירי הפנטגון על מחסור במיירטים.

על פי חשיפת ה"ניו יורק טיימס", ההחלטה התקבלה לאחר שבכירי הצבא האמריקני הציגו בפני טראמפ שורה של סיכונים הנלווים להרחבת הלחימה עם איראן. במוקד החששות עמד מלאי אמצעי ההגנה האווירית האמריקניים במזרח התיכון, כאשר בוושינגטון חוששים כי מערכה רחבה נוספת תוביל לשחיקה מסוכנת במלאי המיירטים.

המנהיג החדש דוהר לפצצה

במקביל לאיומים, מתגברים החששות בעולם המערבי מכיוונה הגרעיני של איראן. על פי חשיפה דרמטית של ה"ניו יורק טיימס", המנהיג העליון החדש של איראן מוג'תבא חמינאי נחוש להשיג ראש נפץ גרעיני בניגוד לקו של אביו.

הערכות המודיעין האמריקני מלמדות כי הבן נחוש להרכיב ראש נפץ גרעיני על גבי טילים בליסטיים בהקדם האפשרי, תוך ניצול תנאי המלחמה והכאוס האזורי. במקביל, איראן פעלה בחודשים האחרונים להעביר אלפי צנטריפוגות רגישות אל תוך המתחם התת-קרקעי המבוצר "הר המכוש", שנחצב בעומק רב בסלע הגרניט.

בנימין נתניהוארה"באיראןמשמרות המהפכהשיגורים

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0 תגובות

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9
לך תספר לו שאנחנו בנים של מלך מלכי המלכים 😊
יחיאל
אם חלק גדול של יהודים בארץ לא מבינים את זה איך גוי אירני יבין את זה ?
Mike
8
הם עושים את המקסימום כדי להזיק גם בלי איומים
סמיון
7
אולי אנחנו קטנים בשטח אבל גדולים עליכם בהרבה תחומים תראה כמה בכירים נעלמו בשנה האחרונה בשני המלחמות נקווה שזה תיהיה המלחמה האחרונה מולכם פשוט נמחק את מה שנשאר ממכם
דוד
6
ומי אחראי לזה שהם חצבו בהר המכוש בלי שיפציצו כל כלי שמתקרב אליו?
אלכס
5
כל תקיפה של אירן, שג'נין תשלם
דביר
4
כבר 40 שנה מאיימים. ראינו את המקסימום שלהם, וואלה לא מרשים
רן
3
יאללה נראה אותו במעשים לא בדיבורים לדבר זה הכי קל
קיימין
2
לדביל יש זיכרון של יתוש מעוך. במשך 12 יום, למרות שתקפו רק אותנו, עשינו להם בית ספר! חשבתי שהאיראנים קצת יותר מהאסלמיסטים. הם בדיוק כמוהם, רק אוהב לשנוא יותר.
המצליף
1
זה בדיוק העניין. הוא לא מבין איך ישראל הקטנה מעולל מה שמעולל
תמים

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