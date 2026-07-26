באתר הנופש כמנהגו של אביו | הרבי ממונטריאול ערך סיום בבעלזא • צפו כמנהגו של אביו האדמו"ר בעל ה'תורת מרדכי' מויז'ניץ מונסי זיע"א, ערך האדמו"ר מויז'ניץ מונטריאול במוצאי צום תשעה באב סיום מסכת בביהמ"ד של חסידי בעלזא בשכונת קוט סנט לוק בקנדה, שם הוא שוהה בימים אלו למנוחה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:09