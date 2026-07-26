קַדֶּשׁ כׇל בְּכוֹר במוצאי שבת; הרבי מספינקא פדה את נינם של האדמו"רים מנדבורנה וקאסוב ויזניץ במעון קודשו של האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זי"ע נחגגה אמש (מוצ"ש) שמחת פדיון הבן לנינם של האדמו"רים מנדבורנה, קאסוב, ויז'ניץ והאלמין, ונין לאב"ד ערלוי אלעד | ככהן הפודה שימש האדמו"ר מספינקא כהנא | צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 19:25