כיכר השבת
קַדֶּשׁ כׇל בְּכוֹר

במוצאי שבת; הרבי מספינקא פדה את נינם של האדמו"רים מנדבורנה וקאסוב ויזניץ

במעון קודשו של האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זי"ע נחגגה אמש (מוצ"ש) שמחת פדיון הבן לנינם של האדמו"רים מנדבורנה, קאסוב, ויז'ניץ והאלמין, ונין לאב"ד ערלוי אלעד | ככהן הפודה שימש האדמו"ר מספינקא כהנא | צפו בתיעוד (חסידים)

פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה| צילום: צילום: שוקי לרר
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)
פדיון הבן בחצה"ק נדבורנה (צילום: שוקי לרר)

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האדמו"ר מנדבורנהפדיון הבןהאדמו"ר האלמיןהאדמו"ר מקאסוב ויז'ניץהאדמו"ר מספינקא כהנא

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