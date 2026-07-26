עבאס עראקצ'י ( צילום: שאטרסטוק )

ארצות הברית ואיראן הגישו את תגובותיהן להצעה שהוגשה על ידי פקיסטן וקטאר, שמטרתה לחדש את השיחות בין וושינגטון לטהרן ולהפחית את המתיחות במזרח התיכון. כך על פי מקורות ששוחחו עם אל ערביה/אל חדאת'.

צעד זה מגיע על רקע מאמצים אינטנסיביים להפחית את המתיחות ולמצוא נוסחת משא ומתן שתטפל בסוגיות השנויות במחלוקת בין שתי המדינות, ובראשן סוגיית הגרעין, הסנקציות וסוגיות ביטחון אזוריות. הפסקת אש בת 10 ימים שני מקורות המעורים במאמצי התיווך מסרו כי קטאר, מצרים, פקיסטן ומגשרים אזוריים נוספים הציגו לארצות הברית ולאיראן הצעה חדשה להפסקת אש בת 10 ימים. ההצעה כוללת שני תנאים מרכזיים: הפסקת הלחימה ופתיחתם מחדש של מצרי הורמוז לשיט עולמי. חופשה משפחתית זוועתית: הילדים גנבו בסכום עצום, ההורים החביאו בעגלה כיכר השבת | 16:03 על פי ההצעה, שני נתיבי הספנות במצרי הורמוז ייפתחו מחדש באופן מוחלט - הנתיב הדרומי דרך מימי עומאן יהיה נקי מהתקפות איראניות, והנתיב הצפוני דרך מימי איראן יהיה נקי מהסגר הימי האמריקאי. מטרת הפסקת האש בת עשרת הימים היא לאפשר גיבוש פתרון למשבר הקשור לתנועת הספנות במצרי הורמוז, שהוא הסוגיה העיקרית שהובילה לקריסת מזכר ההבנות שנחתם בין שני הצדדים בחודש שעבר. שקט יחסי בלילות האחרונים איראן חוותה לילה שני ברציפות של שקט במוצאי שבת, ללא דיווחים על תקיפות אמריקאיות. דובר הצבא האיראני, מוחמד עכרמי ניה, הצהיר כי "האמריקאים הפסיקו את התקפותיהם בשני הלילות האחרונים", והוסיף כי "מכיוון שהאסטרטגיה שלנו מבוססת ביסודה על הדדיות, השעינו גם את פעולותינו הצבאיות". מקורות יודעי דבר דיווחו בשבוע שעבר כי מתווכים בין ארצות הברית לאיראן הציגו הצעה להפסקת אש בת 10 ימים, שמטרתה להרגיע את המתיחות בין טהרן לוושינגטון, בניסיון לדחוף אותן בחזרה לשולחן המשא ומתן.

טראמפ וחמינאי הבן ( עיבוד תמונה: AI )

הסדר ארוך טווח למצרי הורמוז

על פי אקסיוס, ארצות הברית ואיראן צפויות לנהל משא ומתן על הסדר ארוך טווח להסדרת הספנות דרך מצר הורמוז במהלך תקופת ההפוגה הזמנית.

לפי מקור המעורב בנושא, אחת האפשרויות הנבחנות היא לאפשר לאיראן לגבות "דמי שירות סבירים" עבור שירותי אבטחה ימית. המקור ציין כי מצר מלאקה הוא מודל להצעה זו, שבה מלזיה, אינדונזיה וסינגפור גובות מספינות עבור שירותים ספציפיים במקום דמי מעבר גורפים.

רעיון נוסף שנבחן כולל הפקדת אגרות אלו לקרן משותפת, המנוהלת בהשתתפות הארגון הימי הבינלאומי.

רקע להסלמה הנוכחית

ההסלמה הנוכחית במלחמה בין ארצות הברית לאיראן החלה ב-8 ביולי, לראשונה מאז חתימת מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן. צבא ארה"ב פתח בסדרה של תקיפות על שטח איראן בתגובה לתקיפה על כלי שיט מסחרי במצרי הורמוז.

באותו יום, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על סיום הפסקת האש עם איראן. בתורה, טהרן תקפה מתקנים אמריקאים בבחריין, ירדן, קטאר, כווית, איחוד האמירויות הערביות ועומאן.

כפי שדיווחנו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט בשלב זה להימנע מהסלמה משמעותית נוספת במערכה הצבאית נגד איראן, לאחר שבכירי הצבא האמריקני הציגו בפניו סיכונים הנלווים להרחבת הלחימה, ובמיוחד חששות ממחסור במיירטים.

באותו הקשר, מקורות יודעי דבר ציינו כי המתווכים מנסים לבנות על הצעה שנדונה בעבר בין סולטנות עומאן, איראן וקטאר במוסקט, בירת עומאן, ב-11 ביולי, כאשר ארצות הברית דרשה מאיראן להתחייב בפומבי לשמור על מיצרי הורמוז פתוחים.