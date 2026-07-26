האם חרדים עריקים יוכלו לעבוד ביום הבחירות? זו השאלה שניסינו להבהיר למול המצב חסר התקדים אליו הגיעו בני הישיבות בימים אלו. שירות התעסוקה הבהיר בשיחה עם 'כיכר השבת': אסור להפלות עובדים בשל מעמדם הצבאי.

בעקבות פניית “כיכר השבת” בנושא העסקת צעירים חרדים שלא הסדירו את מעמדם מול הרשיות, בשירות התעסוקה מבהירים כי הם אינם בוחנים את מעמדם הצבאי של דורשי העבודה, אך מדגישים כי ועדת הבחירות המרכזית היא שקובעת את תנאי הכשירות לתפקידים.

ועדת הבחירות המרכזית ושירות התעסוקה הודיעו היום (ראשון) על שיתוף פעולה רחב היקף לגיוס אלפי עובדים לקראת הבחירות לכנסת ה־26. במסגרת המהלך צפויים להיקלט עובדים למגוון רחב של תפקידים, בהם סדרני קלפיות, אנשי לוגיסטיקה, עובדי תמיכה טכנית, אדמיניסטרציה ותפקידים נוספים.

על רקע ההודעה, פנה “כיכר השבת” לשירות התעסוקה וביקש לברר האם גם צעירים חרדים שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא יוכלו להשתלב בעבודות במסגרת הגיוס ליום הבחירות.

בתגובה לפניית “כיכר השבת”, מסר שירות התעסוקה: “שירות התעסוקה מחויב לפעול בהתאם לעקרון איסור ההפליה (סעיף 42 לחוק שירות התעסוקה) ולשלוח דורשי עבודה ללא קשר למעמדם הצבאי, כאשר חל איסור מוחלט לדרוש או לעשות שימוש בפרופיל צבאי", נמסר.

עם זאת, עובדי ועדת הבחירות המרכזית כפופים לתנאי כשירות ייחודיים וקפדניים הקבועים בחוק, לרבות איסור על זיקה פוליטית או הרשעה בעבירות מסוימות, ושירות התעסוקה אינו מוסמך להתערב בתנאים אלו או ביחסי העבודה עצמם”.

מוקדם יותר היום פרסם “כיכר השבת” את תגובת ועדת הבחירות המרכזית לאותה שאלה.

בוועדת הבחירות הבהירו כי: ״ועדת הבחירות המרכזית רואה חשיבות עזה בהשתתפות כלל האוכלוסייה במבצע הבחירות, בין כמזכירי ועדות קלפי ומפקחי טוהר הבחירות, בין כחברים בוועדות ובין כמשקיפים, והכול בכפוף להוראות הדין. הוועדה אמונה על ביצוע הבחירות, אך היא, כידוע, אינה רשות שיש לה סמכויות חקירה או אכיפת החוק״.

עוד נמסר כי: ״תנאי הכשירות לתפקידים קבועים בדין. מי שעומד בהם, רשאי להתמנות לתפקיד. מכל מקום, עמדתה העקבית של הוועדה היא שהקלפי היא שטח נייטרלי, ואין להכניס אליה שיקולים אחרים, שאינם שיקולי ביצוע הבחירות כהלכתן״.

ברקע: אלפי עובדים יגויסו לבחירות

כזכור, ועדת הבחירות המרכזית ושירות התעסוקה הודיעו על שיתוף פעולה לגיוס אלפי עובדים לקראת הבחירות לכנסת ה־26. במסגרת המהלך צפוי שירות התעסוקה לסייע בגיוס עובדים לתפקידי סדרני קלפיות, לוגיסטיקה, תמיכה טכנית, אדמיניסטרציה ותפקידים נוספים, באמצעות אתר ייעודי ופנייה ישירה לדורשי עבודה ברחבי הארץ.

יצוין כי כפי שפורסם בעבר, ועדת הבחירות המרכזית הודיעה כי ביום הבחירות לא ייערכו מבצעי אכיפה בעניין גיוס עריקים, וזאת כדי לאפשר לכל בעל זכות בחירה להגיע לקלפי ולממש את זכותו ללא מורא.

יחד עם זאת, סוגיית ההעסקה ביום הבחירות מוסדרת בהתאם להוראות הדין ולתנאי הכשירות שקובעת ועדת הבחירות המרכזית.