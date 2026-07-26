כיכר השבת
שעתיים של בחינה

מחזה מעניין במבחן הפומבי | נכד האדמו"ר נבחן על כל 'בבא קמא' אצל הרב הליטאי

מעמד מרשים במיוחד נערך לתלמידי הישיבה לצעירים 'אמרי חיים' בקרית ויז'ניץ בני ברק, אשר עמדו בכור המבחן הפומבי על כל מסכת בבא קמא | את הבחורים בחנו האדמו"ר משבט הלוי והגאון רבי אברהם ישעיהו שפירא, רב ביהמ"ד 'נחלת דוד', אשר במשך כשעתיים אתגרו את התלמידים על כל הקיפיה של המסכת והפליאו את ידיעותיהם המקיפות | מחזה מעניין במיוחד נרשם כשהרב שפירא הקים את נכד האדמו"ר לבחינה בעל פה לעיני כל תלמידי הישיבה (עולם הישיבות)

מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )
מבחן פומבי בישיבת אמרי חיים (צילום: משה גולדשטיין )

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מבחן פומביהאדמו"ר משבט הלויישיבת אמרי חייםבבא קמאהרב אברהם ישעיהו שפירא

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