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במעון הנופש; בחורי אלעד נבחנו 'מזומנים' באורה

תלמידי ישיבת 'צמח צדיק' מויז'ניץ אלעד נבחנו בשיטת 'מזומנים' על מסכת בבא קמא בפני האדמו"ר במושב אורה • הבחורים הציגו בקיאות מופלאה, האדמו"ר הסב באנפין נהירין והאציל ברכת קודשו לכלל הבחורים • צפו בתיעוד (עולם הישיבות)

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בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)

מעמד מיוחד נערך בצל קדשו של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה כאשר תלמידי ישיבת 'צמח צדיק' באלעד נבחנו על תלמודם במסכת בבא קמא בשיטת 'מזומנים' בפני הקודש.

את המעמד פתח ראש הישיבה הרה"ג ר' ישראל מנחם מענדיל ברכר אשר הביע את גודל השקעת התלמידים בשינון המסכת, לצד לימודי העיון והבקיאות ושאר לימודי הישיבה.

משך שעה ארוכה בחן את התלמידים הרה"ג אברהם ישעי' שפירא, רב ומו"צ בב"ב ובעל 'מנחת אי"ש' בהלכה, כאשר התלמידים משיבים בשפה ברורה ונעימה על כל שאלה בציון המקורות הדפים והעמודים ושמות התנאים והאמוראים.

האדמו"ר מויז'ניץ הסב באנפין נהירין כשפניו הקדושות קורנות אושר עילאי ומביט על כל תלמיד ותלמיד בהתעניינות מרובה בהשיבו על השאלות הרחבות שנשאלו. בסיום המבחן נשא דברי ברכה הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ באלעד.

במעמד השתתפו כלל רבני צוות הישיבה וכן הגאון רבי דב לנדא מחשובי רבני חסידי גור.

בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)
בחורי ויז'ניץ אלעד במבחן מזומנים באורה (צילום: שלומי טריכטר)

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האדמו"ר מויז'ניץויז'ניץמסכת בבא קמאמזומניםמושב אורההרב אברהם ישעי' שפיראישיבת צמח צדיק אלעד

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