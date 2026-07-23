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"הגיע זמן גאולתכם": הרגעים האחרונים של תשעה באב ברחבת הכותל

בשעות האחרונות של צום תשעה באב, יום האבל על חורבן בית המקדש, התכנסו המונים מכל החוגים ברחבת הכותל המערבי וניגנו כולם יחד שירי התעוררות וכיסופים לגאולה שלימה. כך זה נראה (בארץ)

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| צילום: צילום: אבי וילמן

אלפים מהארץ והתפוצות הגיעו הערב (חמישי), בשעותיו האחרונות של צום תשעה באב, לרחבת הכותל המערבי, לרגעים מרוממי נפש כאשר אלפי יהודים מכל המגזרים התאחדו למעגלי שירה והתרפקות מרגשת של שירי נחמה ערגה וכיסופים לגאולה. כך, את היום המאחד, שבו אבל עם ישראל על חורבן הבית, סיימו האלפים ברחבת הכותל בתפילה לאחדות ישראל ביום חשבון הנפש על שנאת חינם.

עם סיום הצום חולקו לעשרות אלפי המתפללים ברחבת הכותל המערבי אלפי ערכות אישיות ומכובדות, הכוללות שתייה וכיבוד קל לשבירת הצום. הערכות חולקו במספר מוקדים ברחבת הכותל על מנת לאפשר זרימת קהל בטיחותית ומסודרת עם יציאת עשרות אלפי המתפללים.

החל מאמש, ליל תשעה באב, עם תחילת אמירת הקינות ועד למוצאי תשעה באב, רבבות מתפללים פקדו את הכותל המערבי לציון צום תשעה באב בכדי להתאבל על חורבן ירושלים, סמוך למקום המקדש.

(צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
(צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
(צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
הכותל המערביתשעה באב

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מכל המגזרים?
מכל המגזרים?

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