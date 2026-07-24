אבל כבד בעולם התורה והרבנות: בצער רב התקבלה הבשורה המכאיבה על פטירתו של הגאון, רבי אברהם מנחם זצ"ל, רבה הספרדי של העיר מגדל העמק, ראש מוסדות "נר הצפון" ומייסד הישיבה הקטנה "נזר התורה", אשר השיב את נשמתו הטהורה לבוראה והוא כבן 79 בפטירתו.

המנוח הדגול זצ"ל נולד בקזבלנקה שבמרוקו. בצעירותו למד בתלמוד תורה ובביתו היוצר של רשת "אהלי יוסף יצחק" החב"דית בעירו, שם כבר קנה לו שם של עילוי מופלג השוקד על תלמודו.

בשנת תשכ"ב עלה עם משפחתו לארץ הקודש דרך טנג'יר, ספרד, גיברלטר ונפולי, והמשפחה קבעה את ביתה בעיר מגדל העמק. בבחרותו קנה את תורתו בישיבת 'תפארת ישראל' בחיפה אצל מורו ורבו הגאון רבי דב מאיר רובמן זצ"ל. עוד טרם נישואיו, לבקשת ראש ישיבת 'שארית יוסף' הגאון רבי נסים טולידנו זצ"ל, החל למסור שיעורים לבני הישיבה בבאר יעקב.

לאחר נישואיו עם רעייתו, בתו של הרב יהודה אסולין זצ"ל מרבני הכפרים בדרום מרוקו, המשיך לשקוד על תורתו בכולל אברכים בחיפה תוך שהוא שומר על קשר אמיץ עם ישיבת 'תפארת ישראל'.

במקביל לשקדיות התורה שלו, נרתם בכל נפשו למען חינוך ילדי ישראל: הוא סבב בין ערי הצפון והשפיע על בני העולים מעדות המזרח לשלוח את בניהם להיכלי הישיבות הקדושות, ואף סייע אישית לעשרות בחורים להתקבל לישיבות מהשורה הראשונה ובהן 'פוניבז'' ו'קול תורה'.

רבי אברהם זצ"ל השקיע את מסירות נפשו בהקמת מוסדות תורניים בעירו מגדל העמק, תוך שיתוף פעולה אמיץ עם רב העיר יבלחט"א הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן ומוסדות "מגדל אור".