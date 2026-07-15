כיכר השבת
עלה בסערה השמימה

דקות לפני השחרור מבית החולים: רב בית הכנסת נפטר במיתת נשיקה

אבל כבד בבני ברק: המונים ליוו למנוחות את הרה"ג רבי מאיר צדוק צאלח זצ"ל, רב בית הכנסת "עץ חיים" בשכונת שיכון ה', שהלך לעולמו בפתאומיות בגיל 75 • הרב זצ"ל עבר צנתור, התאושש וכבר ארז את חפצו לקראת שחרור – כשלפתע קרס ונפטר • קווים לדמותו של נצר למשפחת המהרי"ץ זיע"א שעלה בסערה השמיימה (דיין האמת)

רבי מאיר צדוק צאלח זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)

אבל כבד ירד השבוע על הקהילה התורנית בבני ברק ועל קהילות יוצאי תימן, עם הסתלקותו הפתאומית של הרה"ג רבי מאיר צדוק צאלח זצ"ל, רב בית הכנסת "עץ חיים" בבני ברק, והוא בן 75 בפטירתו.

נסיבות הסתלקותו הפתאומית בסרעה השמימה הותירו את בני המשפחה והמקורבים בהלם עמוק: לפני מספר ימים אושפז הרב בבית החולים 'שיבא' בתל השומר, שם עבר הליך צנתור בליבו. בחסדי שמיים הטיפול עבר בהצלחה והרב התאושש לחלוטין. ביום שני בבוקר הוא כבר היה אמור להשתחרר לביתו, אך דקות אחדות לפני השחרור המיוחל, בעודו מתארגן לעזיבה, קרס פתאום ונפטר במיתת נשיקה, כשהוא משיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

המנוח זצ"ל נולד לאביו מארי שמעון צאלח זצ"ל, והיה מצאצאיו הישירים של בעל ה'שתי לחם', הגאון המהרי"ץ זצוק"ל, מגדולי חכמי ומאורות יהדות תימן בכל הדורות.

לאורך כל שנות חייו עסק בלימוד התורה בהתמדה עצומה וביראת שמים צרופה. הוא שקד בדקדוק רב על מסורת אבותיו המפוארת של חכמי תימן, ומסר את נפשו להנחיל מורשת עתיקה זו בטהרתה לדורות הבאים.

במשך עשרות שנים כיהן פאר כרבו של בית הכנסת "עץ חיים" ברחוב לוי יצחק בשכונת שיכון ה' בבני ברק. מתפללי בית הכנסת ותושבי השכונה מספרים על דמות מרוממת ואדם שהתנהג בענווה יתירה והפליא את כל רואיו במידותיו הנאצלות. בהנהגתו הציבורית והאישית קיים הלכה למעשה את מאמר חז"ל "שייף עייל שייף נפיק ולא מחזיק טיבותא לנפשיה", תוך שהוא נושא בעול הציבור בנחת, בנועם ובמאור פנים מיוחד לכל אדם.

הרב זצ"ל היה מוכר ואהוד גם בקהילות החרדיות מעבר לים, לשם היה מגיע מעת לעת לצורכי מצווה, כשהוא משפיע על שומעי לקחו מטוב אוצרו בדברי תורה, בעצה ובהנהגות ישרות.

ביום שני בצהריים נערכה מסע הלווייתו מבני ברק אל עבר עיה"ק ירושלים, שם נטמן במרומי הר הזיתים.

הרב זצ"ל הותיר אחריו דור ישרים מבורך, משפחה ענפה וכואבת ההולכת בדרכו, וקהילה שלמה המבכה את האבדה הגדולה.

בני המשפחה יושבים שבעה בחצר בית הכנסת "עץ חיים" ברחוב לוי יצחק בשכונת שיכון ה' בבני ברק.

ת.נ.צ.ב.ה.

הלוויהברוך דיין האמתרבי מאיר צדוק צאלח

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