מדמויות ההוד בבני ברק דודו של האדמו"ר ובעל המכולת המיתולגית; החסיד הרב זאב רוזנפלד ז"ל, הלך לעולמו ברוך דיין האמת: בצפרא דשבתא נפטר בזקנה ובשיבה טובה הרה"ח ר' זאב רוזנפלד ז"ל, מדמויות ההוד בבני ברק, והוא בן 89 • המנוח, שהיה דבוק בכל נימי נפשו באדמו"רי בעלזא, היה דמות אהובה בעיר התורה והחסידות ועשה חסד לאלפים בצנעה ובשקט • הבוקר: מסע הלוויה בבני ברק ובירושלים (דיין האמת)

מסע הלוויה יצא הבוקר בשעה 11:00 מביתו ברחוב חזון איש 8 בבני ברק, ובשעה 13:30 מבית ההלוויות שמגר בירושלים, בדרכו להר המנוחות, שם ייטמן ליד רעייתו ע"ה.

המנוח ז"ל זכה והותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות, חתנים וצאצאים הממשיכים בדרך התורה והחסידות. אחיו היה הרה"ח רבי שמואל רוזנפלד ז"ל, מזקני וחשובי חסידי בעלזא ואביו של יבלחט"א האדמו"ר מדאראג.

לפרנסתו, ניהל ר' זאב ז"ל את המכולת המפורסמת ברחוב חזון איש 8 בבני ברק. המכולת, שהייתה אחת העתיקות והוותיקות בעיר התורה והחסידות, הפכה לשם דבר בזכות האווירה הייחודית שבה. הכול נשמר בה בפשטות של פעם.

המנוח ז"ל היה קשור כל שנות חייו לאדמו"רי השושלת זי"ע ויבלחט"א האדמו"ר מבעלזא.

ברוך דיין האמת : בשבת בבוקר נפטר בזקנה ובשיבה טובה הרה"ח ר' זאב רוזנפלד ז"ל, מזקני וחשובי חסידי בעלזא בבני ברק ומי שניהל במשך עשרות שנים את המכולת הנוסטלגית והמפורסמת ברחוב חזון איש בעיר. בן 89 היה בפטירתו.

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