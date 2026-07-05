נר נשמה ( צילום: אילוסטרציה )

ברוך דיין האמת: אבל כבד הבוקר (ראשון) בעיר התורה בני ברק, עם הגעת הבשורה המרה על פטירתה בטרם עת של האישה החשובה והמחנכת הדגולה, מרת יעל גלברט ע"ה, והיא בת 67 בלבד, לאחר שהזדככה בייסורים קשים ומרים במחלה קשה.