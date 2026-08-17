מאות חסידי צאנז קלויזנבורג והמונים מתושבי בורו פארק ומונסי ליוו בליל שישי האחרון למנוחות, את הגה"ח ר' צבי זאב ברגר זצ"ל, דומ"ץ צאנז קלויזנבורג, אשר נסתלק לבית עולמו בשווייץ בפתע פתאום והוא בן 43 בלבד בפטירתו.

האבל הקשה ירד על החסידות בשבוע שעבר, כאשר הדיין הנערץ, אשר שהה למנוחה בעיר בשווייץ, לא התעורר משנתו בלילה שבין שני לשלישי. הידיעה המרעישה על הליכתו בטרם עת של תלמיד חכם מופלג ומורה הוראה מובהק הכתה בהלם את מכריו ואלפי החסידים.

לאחר הפטירה הטרגית, נתקלה המשפחה והקהילה בעיכוב קשה בהבאת ארונו לקבורה בארצות הברית, בעקבות קשיים ועיכובים שהערימה משטרות הגבולות.

במשך ימים אחדים פעלו ועבדו עסקנים נמרצים מציריך ומארצות הברית במסירות נפש ממש, תוך שיתוף פעולה הדוק ורציף עם ראשי הקהילה בשווייץ. בסייעתא דשמיא, לאחר מאמצים קדחתניים, וביום חמישי צלחו השתדלויות העסקנים, הגופה שוחררה והתקבלו ההיתרים הנדרשים להטסת הארון לקבורה בארה"ב.

מסע הלוויה החל בשדה התעופה בציריך שבשווייץ, שם נקבצו חברי הקהילה המקומית להיפרד מהדיין הדגול זצ"ל. במסע ההלוויה בשדה התעופה ספד לו מנהיג הקהילה, גאב"ד ציריך הגה"צ רבי צבי אלימלך פאדווא.

עם נחיתת המטוס בארצות הברית בליל שישי האחרון, הגיע מסע הלוויה בשעת לילה מאוחרת אל מול בית המדרש הגדול צאנז קלויזנבורג בשכונת בורו פארק, שם קבע המנוח את מקום תורתו והוראתו. במקום נאספו המונים אשר בכו ממר נפשם. דברי הספד והתעוררות נשאו: דומ"ץ סקווירא בארו פארק. אב"ד ראצפערט. דומ"ץ קרית צאנז לייקווד. אב"ד תורת משה. והרה"ג רבי גדליה לנדא, מגיד שיעור בבית המדרש צאנז קלויזנבורג

משם המשיך מסע הלוויה אל העיר מונסי, שם ברחבת בית המדרש צאנז קלויזנבורג נשאו דברי קינה ומספד: דומ"ץ צאנז קלויזנבורג מונסי. דומ"ץ צאנז קלויזנבורג ירושלים. אב"ד ריבניץ.

בתום מסע ההספדים, הובא הגאון הדיין זצ"ל למנוחת עולמים בבית החיים במונסי.