דרמת המטוס מדובאי והניסים הגדולים שהתרחשו סביבה עמדו הבוקר (חמישי) במרכז דבריו של יו"ר ש"ס, חבר הכנסת אריה דרעי, שדיבר בסוכת ש"ס המרכזית בטרם תפילת ההלל ונענועי ארבעת המינים.

"אתמול בשעה הזו קיבלנו את הידיעה על חטיפת המטוס, ובהמשך שמענו על הניסים הגדולים שהתרחשו", פתח דרעי את דבריו בפני המתפללים בסוכה.

בדבריו קישר דרעי בין האירוע הביטחוני לבין ימי חג הסוכות ומצוות החג: "מישהו שלח לי את דברי הגמרא במסכת סוכה: 'מוליך ומביא – למי שהארבע רוחות שלו, מעלה ומוריד – למי שהשמים והארץ שלו'. בשעה שכל עם ישראל נענע אתמול בארבעת המינים, הקב״ה הראה לעולם כולו: אין מקום שאינו בשליטתו. ארבע רוחות השמים, השמים והארץ – הכול שלו."

יו"ר ש"ס הוסיף והדגיש את כוחם הרוחני של עם ישראל בעת הזו: "כשאנחנו מנענעים כעת את הלולב והאתרוג, נזכור שזה כוחו של עם ישראל. זה כלי הנשק שלנו, זו כיפת הברזל שלנו ואלה הטילים שלנו – התורה, התפילה והמצוות."

לסיום הודיע דרעי כי בסיום התפילה ייערך מעמד הודיה מיוחד בסוכה: "בעזרת ה׳, מיד לאחר התפילה נאמר כולנו יחד 'מזמור לתודה' ו'נשמת כל חי', כשספר התורה פתוח, בהודאה לקב״ה על הנס הגדול."

כזכור, אמש התרחש ניסיון פיגוע חמור בטיסת פליי דובאי מדובאי לישראל. טייס המשנה העומאני דקר את הטייס ההודי, אך נוסעים ישראלים זינקו לסייע, נכנסו לתא הטייס והשתלטו על התוקף. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בריאיונות לרשתות אמריקאיות כי הפעולה המהירה של הנוסעים מנעה "אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר".

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם ארבעת הישראלים שפעלו בגבורה במהלך האירוע והודיע להם כי בכוונתו להמליץ על הענקת "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" לארבעתם. "ברגעים שבהם חייהם של כל כך הרבה בני אדם היו נתונים בסכנה, פעלתם בלי להסס, באומץ לב, בתושייה ובערבות הדדית יוצאת דופן", אמר להם הנשיא.