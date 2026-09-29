סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
חול המועד סוכות בצל קודשו של האדמו"ר מזוועיהל: ביום ראשון, א' דחול המועד, הגיע האדמו"ר לתפילת מוסף שריד בית מקדשנו ותפארתנו בכותל המערבי, ולאחר מכן עלה יחד עם חסידיו אל מול מקום המקדש לאמירת "מפני חטאינו".
בסוכה הגדולה הסמוכה לבית המדרש המרכזי בביתר עילית, עורך האדמו"ר מדי ערב את מעמד שמחת בית השואבה. האירוע המרכזי התקיים אמש (שני), בליל אושפיזין דמשה רעיא מהימנא, אליו הגיעו חסידים מכל קצווי הארץ. במהלך המעמד עודד האדמו"ר בעוז את השירה והזמרה, בהשתתפות כלל רבני העיר ביתר.
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