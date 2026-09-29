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אֻשְׁפִּיזִין עִלָּאִין

מהכותל ועד הסוכה הגדולה בביתר; חג הסוכות בצל האדמו"ר מזוועיהל

ימי המועד בצל האדמו"ר מזוועהיל, במרכז החסידות בביתר ובירושלים עיה"ק | תיעודי קודש מהתפילה הנרגשת ע"י שריד בית מקדשנו, בעבודת הנענועים ובשמחת בית השואבה | צפו בגלריה (חסידים)

1תגובות
סוכות בחצה"ק זוועהיל
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )

חול המועד סוכות בצל קודשו של האדמו"ר מזוועיהל: ביום ראשון, א' דחול המועד, הגיע האדמו"ר לתפילת מוסף שריד בית מקדשנו ותפארתנו בכותל המערבי, ולאחר מכן עלה יחד עם חסידיו אל מול מקום המקדש לאמירת "מפני חטאינו".

בסוכה הגדולה הסמוכה לבית המדרש המרכזי בביתר עילית, עורך האדמו"ר מדי ערב את מעמד שמחת בית השואבה. האירוע המרכזי התקיים אמש (שני), בליל אושפיזין דמשה רעיא מהימנא, אליו הגיעו חסידים מכל קצווי הארץ. במהלך המעמד עודד האדמו"ר בעוז את השירה והזמרה, בהשתתפות כלל רבני העיר ביתר.

סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )
סוכות בחצה"ק זוועהיל (צילום: שימי פ. )

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הכותל המערבישמחת בית השואבהחול המועד סוכותהאדמו"ר מזוועהיל

1 תגובות

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שלמי תודה לחיילי צה"ל ולשוטרים ולאנשי הביטחון שבזכותם כל זה אפשרי.
מיכה

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