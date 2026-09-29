סוכות בחצה"ק זוועהיל - צילום: שימי פ. 10 10 0:00 / 2:52 סוכות בחצה"ק זוועהיל ( צילום: שימי פ. )

חול המועד סוכות בצל קודשו של האדמו"ר מזוועיהל: ביום ראשון, א' דחול המועד, הגיע האדמו"ר לתפילת מוסף שריד בית מקדשנו ותפארתנו בכותל המערבי, ולאחר מכן עלה יחד עם חסידיו אל מול מקום המקדש לאמירת "מפני חטאינו".