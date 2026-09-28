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הגוש נשבר

מכה לגוש נתניהו: גולדקנופף ימנע בהצבעה על ממשלת מיעוט של איזנקוט

"שבירת הגוש" של נתניהו: יצחק גולדקנופף לא יצביע נגד ממשלת מיעוט של איזנקוט, אם וכאשר, אלא ימנע. כך מסרו הערב גורמים בכירים באגודת ישראל, תוך הערכה שנציג חסידות גור לא יהיה היחיד שכך ינהג (פוליטי, חרדים)

43תגובות
(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

גורמים בכירים באגודת ישראל מסרו הערב (שני) כי לא יצביע נגד ממשלת מיעוט של גדי איזנקוט אחרי הבחירות - לו האחרון ישביע ממשלה כזו - אלא ימנע. כך דיווח הכתב הפוליטי עמית סגל.

לפי הדיווח, הגורמים העריכו שהם לא יהיו היחידים ביהדות התורה שכך ינהגו, אלא שגם בדגל התורה כך ינהגו. זאת במסגרת "שבירת הגוש" עם והכעס הגדול על ראש הממשלה. יצויין כי אין כל אישוש של ממש להערכה הזו.

"הגורמים הבכירים רוצים לאותת לנתניהו שהסיפור שלו נגמר", הסביר סגל, "מבחינת האדמו"ר מגור נתניהו סיים".

סגל ציין כי משמעות ההצהרה כי שנתניהו יצטרך להשיג יותר מנדטים מגוש איזנקוט כדי לוודא שלא קמה ממשלה בצד השני.

גולדקנופף הגיב הערב לדיווח, זמן קצר לאחר פרסומו כי ״אגודת ישראל לא תתמוך בהקמת ממשלה ולא תסייע מבחוץ לממשלה כלשהי ללא הסדרת מעמדם של בני הישיבות וחקיקת חוק גיוס ללא סנקציות וללא יעדים״.

(צילום: Sharon Leibel/Flash90)

יצויין כי אתמול, בכינוס מיוחד שנערך בסוכה של הח"כ המיועד של דגל התורה יהודה ויספיש, נשא דברים ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש ואמר כי ״אנחנו עומדים בפני מערכה שמאז שאני נמצא בארץ ישראל, לא היה דבר כזה - אני לא יודע מה היה קודם. המצב שלנו של היהודים כיום בארץ ישראל קשה, לא היה דבר כזה״.

ראש הישיבה הוסיף ואמר: ״כל העולם נגדינו גם באמריקה שחשבנו שהם לטובתינו זה לא נכון, כמעט רוב האמריקאים כבר נגדנו״.

עוד הוסיף ראש הישיבה על ארה״ב: ״נתאר לעצמנו שיש חס ושלום מלחמה ואנחנו צריכים מאמריקה שישלחו לנו דברים לעזור לנו - הם יגידו לנו שהם לא יכולים. אנחנו צריכים היום סייעתא דשמיא גדולה של הקב"ה״.

״וכדי למנוע את החוסר סייעתא דשמיא״, הסביר ראש הישיבה: ״החוסר סייעתא דשמיא מגיע על ידי התחזקות של השמאל ואנחנו צריכים כמה שאפשר למנוע את התחזקות של השמאל. יש אנשים שאומרים זה לא כלום הם לא עושים והם לא יעשו זה לא נכון! כולם צריכים לדעת שאין מקום להתמרמרות שיש לכל אחד צריך לעשות את המקסימום של המקסימום של השתתפות בבחירות עבור ג'״.

ראש הישיבה אמר עוד: ״אי אפשר להשתמש במילים זה לא יהיה כמו שעד עכשיו לא היה. אם חס ושלום לא יהיה פה משהו גדול פחות מ-10 מנדטים שלנו זה לא טוב! זו הדרך היחידה למנוע את הכוח של השמאל בארץ ישראל זה מה שצריך לעשות״.

הגרמ"ה חתם את דבריו באומרו: ״הקב"ה יעזור לכל אחד ואחד שנמצאים פה, ולכל אחד - שיעזור כמה שהוא יכול לעזור יהיה לו סייעתא דשמיא מהקב"ה ואנחנו ננצח בגדול ויהיה קידוש שם שמים״.
בנימין נתניהויהדות התורהאגודת ישראליצחק גולדקנופףגדי איזנקוט

43 תגובות

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30
מי שפוגע באחדות המחנה בשעת חירום זו, נושא באחריות כבדה מאוד. יש לעמוד כצור חלמיש על משמר הדת בלי שום פשרות ובלי ניתוחים עקומים.
פנחס
אוי לאחדות הזו שרודפים לומדי תורה
נונו
29
שאגודת ישראל יעשו מה שבא להם, אנחנו הספרדים שומעים רק למועצת חכמי התורה. מרן זצ"ל לימד אותנו שרק ש"ס חזקה תדאג לעולם התורה ולמוסדות שלנו בלי להתקפל.
נהוראי
הפעם ספרדים בוחרים רק בן גביר !! כי עם ישראל בסכנה !!
עת לעשות לה'
עם ישראל עובר תקופה לא פשוטה, ודווקא עכשיו צריך לזכור מאיפה באנו ועל מי אנחנו סומכים. מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל לימד אותנו שלא מתנהלים לפי כותרות ולחצים, אלא לפי דעת תורה ומועצת חכמי התורה. זה הבית שלנו, וזו הדרך שלנו.
נתנאל
28
חרדי אמיתי לא מצביע אגודת ישראל. הקמת ממשלת שמאל היא פיקוח נפש למליוני יהודים וזה דוחה כל התורה כולה
חרדי

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