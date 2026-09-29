גם סעודיה: נציגים מ-10 מדינות נכחו במפגש עם נתניהו באמירויות

פרטים חדשים ומפתיעים נחשפו היום (שלישי) על הביקור החשאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו באיחוד האמירויות השבוע. על פי דיווח בערוץ 14, מפי הכתב דרור בלאזאדה, גורם בכיר באיחוד האמירויות חשף כי נציגים מעשר מדינות השתתפו במפגש עם נתניהו ונשיא האמירויות מוחמד בן זאיד.

ברשימת המדינות שלקחו חלק באירוע נכללות ישראל, איחוד האמירויות, סעודיה, ארצות הברית, מרוקו, כווית, בחריין, לוב, עומאן ומצרים. המידע על השתתפות נציגים ממדינות ערביות נוספות מעבר לאמירויות מעלה שאלות על היקף הפעילות הדיפלומטית שהתקיימה במהלך הביקור.

על פי הפרטים שנמסרו, המפגש התנהל בשני שלבים נפרדים. בשלב הראשון נפגשו נתניהו ובן זאיד עם נציגי ישראל והאמירויות בלבד. רק בהמשך הצטרפו נציגי שאר המדינות לחלק המורחב של הפגישה. מבנה זה מעיד על רמות שונות של דיון ותיאום שהתקיימו במהלך האירוע.

הביקור החשאי של נתניהו באיחוד האמירויות התקיים ביום ראשון האחרון. לשכת ראש הממשלה אישרה כי רעייתו הצטרפה אליו וכי הוא נועד רשמית עם נשיא האמירויות. בפגישה עם בן זאיד לקחו חלק בכירים במערכת הביטחון, ובכללם ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי והיועץ המדיני.

על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, הפעילות הדיפלומטית התמקדה בחיזוק היחסים האסטרטגיים בין שתי המדינות ובסוגיות הנוגעות לאתגרים האזוריים המשותפים. סוכנות הידיעות הרשמית של איחוד האמירויות פרסמה אישור לקיום הפגישה החשאית, תוך הדגשה כי השניים דנו ביחסים הבילטרליים ובדרכים להעמקתם.

הביקור התקיים על רקע גל של דיווחים ופרסומים בסוף השבוע. חדשות 12 דיווחה כי נתניהו המריא בשעות הבוקר במטוס פרטי לאבו דאבי ושהה לאורך היום באמירויות. סוכנות הידיעות AP פרסמה דיווח לפיו נתניהו הפציר בבן זאיד לפרסם הכחשה רשמית לדיווחים שטענו כי מנהיג האמירויות התריע בפניו לפני ה-7 באוקטובר על מתקפה אפשרית של חמאס.

השב"כ הגיש תלונה לצנזור הצבאי בדרישה "למצות את הדין" עם ערוץ 12, בעקבות הפרסום על הביקור החשאי. לטענת השב"כ, הפרסום היווה עבירת צנזורה חמורה שסיכנה את ביטחונו של ראש הממשלה וחשפה שיטות פעולה של השירות. התלונה התמקדה בעיתוי הפרסום: הדיווח של ערוץ 12 פורסם בשעה 21:38, כאשר מטוסו של ראש הממשלה היה רחוק מגבולות הארץ.

במקביל לתלונה, נתניהו יצא למתקפה חזיתית והגיב בתוקף לגל הדיווחים הסוער. על פי הודעה רשמית שפרסמה לשכת ראש הממשלה, הביקור עצמו התקיים בהזמנתו האישית של נשיא איחוד האמירויות. בתגובה ישירה לפרסומים, הבהיר נתניהו בנחרצות: "פייק ניוז. הביקור עסק אך ורק בחיזוק היחסים בין שתי המדינות והאתגרים האזוריים".