נתניהו שובר שתיקה על הביקור באמירויות: "פייק ניוז מוחלט"

שעות ספורות לאחר שנחשף הביקור החשאי והדרמטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו באיחוד האמירויות לצד צמרת מערכת הביטחון והמודיעין, יצא נתניהו הערב (שני) למתקפה חזיתית והגיב בתוקף לגל הדיווחים הסוער סביב הטענות שניסה לכאורה לבקש מנשיא האמירויות הכחשה לגבי אזהרות שהועברו לפני 7 באוקטובר.

על פי הודעה רשמית שפרסמה לשכת ראש הממשלה, הביקור עצמו התקיים בהזמנתו האישית של נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, וכלל פגישת פסגה שבה לקחו חלק ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי והיועץ המדיני. הדיונים התמקדו בחיזוק שיתופי הפעולה האסטרטגיים בין המדינות ובאתגרים האזוריים המורכבים הניצבים בפתח.

בתגובה ישירה לפרסומים שטענו כי הנושא המרכזי היה ניסיון לטשטש אזהרות עבר, הבהיר נתניהו בנחרצות: "פייק ניוז. הביקור עסק אך ורק בחיזוק היחסים בין שתי המדינות והאתגרים האזוריים".

במקביל, גם סוכנות הידיעות הממלכתית של איחוד האמירויות שברה שתיקה ופרסמה אישור רשמי לקיום הפגישה החשאית, תוך הדגשה כי השניים דנו ביחסים הבילטרליים ובדרכים להעמקתם, מה שמספק גיבוי דיפלומטי לאופי המדיני והביטחוני של הביקור בעין הסערה.

השב"כ: "סיכון לביטחון ראש הממשלה"

השב"כ הגיש הערב תלונה לצנזור הצבאי הראשי בדרישה "למצות את הדין" עם ערוץ 12, בעקבות הפרסום אמש על ביקורו החשאי של ראש הממשלה באיחוד האמירויות. לטענת השב"כ, הפרסום היווה עבירת צנזורה חמורה שסיכנה את ביטחונו של ראש הממשלה וחשפה שיטות פעולה של השירות.

"פרסום הביקור בשלב בו הוא פורסם גרם לסיכון לביטחונו של ראש הממשלה, למבצע ולכוחות בשטח", נמסר מהשב"כ. "בנוסף, פרסום הביקור והאופן בו התקיים חשף שיטות פעולה של השירות, באופן המעמיד בפני עצמו את המבצעים העתידיים בסיכון גבוה יותר".

התלונה מתמקדת בעיתוי הפרסום: הדיווח של ערוץ 12 פורסם אמש בשעה 21:38, כאשר מטוסו של ראש הממשלה היה רחוק מגבולות הארץ. המטוס נחת בישראל רק כשעה לאחר מכן, בשעה 22:27. לפי הנטען, הפרסום בזמן שהמשלחת עדיין הייתה באוויר יצר סיכון ביטחוני ממשי.

במקביל לתלונה, חשפה לשכת ראש הממשלה הערב את הרכב המשלחת שליוותה את נתניהו לאמירויות. הפרסום סיכן, כך נטען, את חייהם של ראש הממשלה ורעייתו, והפמליה שכללה את ראש המוסד, ראש המל"ל, האלוף גיא מרקיזנו המזכיר הצבאי, ראש אגף האבטחה בשב"כ, צוות האבטחה והיועץ המדיני.

הביקור החשאי, שנמשך כשש שעות, התקיים ביום ראשון. על פי הדיווחים, נתניהו המריא בשעות הבוקר במטוס פרטי לאבו דאבי ושהה לאורך היום באמירויות. לשכת ראש הממשלה מסרבת לספק פרטים נוספים על תוכן השיחות שהתקיימו בין שני המנהיגים מעבר להודעה הרשמית.

הדיווח מגיע על רקע גל של תחקירים ופרסומים בשבועות האחרונים, שטענו כי נשיא איחוד האמירויות התריע בפני נתניהו לפני 7 באוקטובר על מתקפה אפשרית של חמאס. עיתון הניו יורק טיימס דיווח כי שני מקורות אישרו לעיתון שהמנהיג האמירותי העביר את המידע בשיחת טלפון אישית בחודש ספטמבר 2023, אך האזהרה לא כללה פרטים טכניים מדויקים על אופי הפלישה.

נתניהו דחה בתוקף את הדיווחים הללו, וכעת, לאחר הביקור החשאי באמירויות, הוא יוצא למתקפה נגד מה שהוא מכנה "פייק ניוז". התגובה הרשמית של סוכנות הידיעות האמירותית, שאישרה את הפגישה ואת תוכנה המדיני-ביטחוני, מספקת לראש הממשלה גיבוי דיפלומטי בעת הזו.