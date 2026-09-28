השב"כ הגיש הערב (שני) תלונה לצנזור הצבאי הראשי בדרישה "למצות את הדין" עם ערוץ 12, בעקבות הפרסום אמש על ביקורו החשאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו באיחוד האמירויות. כך מסרה הערב לשכת נתניהו. לטענת השב"כ, הפרסום היווה עבירת צנזורה חמורה שסיכנה את ביטחונו של ראש הממשלה וחשפה שיטות פעולה של השירות.

"פרסום הביקור בשלב בו הוא פורסם גרם לסיכון לביטחונו של ראש הממשלה, למבצע ולכוחות בשטח", נמסר מהשב"כ. "בנוסף, פרסום הביקור והאופן בו התקיים חשף שיטות פעולה של השירות, באופן המעמיד בפני עצמו את המבצעים העתידיים בסיכון גבוה יותר".

התלונה מתמקדת בעיתוי הפרסום: הדיווח של ערוץ 12 פורסם אמש בשעה 21:38, כאשר מטוסו של ראש הממשלה היה רחוק מגבולות הארץ. המטוס נחת בישראל רק כשעה לאחר מכן, בשעה 22:27. לפי הנטען, הפרסום בזמן שהמשלחת עדיין הייתה באוויר יצר סיכון ביטחוני ממשי.

במקביל לתלונה, חשפה לשכת ראש הממשלה הערב את הרכב המשלחת שליוותה את נתניהו לאמירויות. הפרסום סיכן, כך נטען, את חייהם של ראש הממשלה ורעייתו, והפמליה שכללה את ראש המוסד, ראש המל"ל, האלוף גיא מרקיזנו המזכיר הצבאי, ראש אגף האבטחה בשב"כ, צוות האוויר וצוות האבטחה.

בחוות דעת של המוסד ביחס לחומרת הפגיעה של הפרסום בערוץ 12 נכתב: "הדלפה זו היוותה איום ביטחוני חמור לביטחון ראש הממשלה והמשלחת... מבקשים להרים דגל ולסמן אירוע הפרסום כאירוע חמור המהווה נזק לביטחון מדינת ישראל".

הביקור החשאי של נתניהו באמירויות התקיים אתמול (ראשון), כאשר ראש הממשלה המריא בשעות הבוקר במטוס פרטי לאבו דאבי ושהה לאורך היום באמירויות. על פי דיווח של סוכנות הידיעות AP, נתניהו נפגש עם נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, בפגישה שנמשכה כשש שעות.