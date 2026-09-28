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"איום ביטחוני"

השב"כ הגיש תלונה על חשיפת טיסת נתניהו לאמירויות; פרטים חדשים נחשפים

השב"כ הגיש תלונה לצנזור הצבאי בעקבות הפרסום על הביקור של נתניהו באמירויות | לפי משרד ראש הממשלה, הפרסום חשף שיטות פעולה. בלשכה פירטו גם את זהות המשתתפים בפגישה (פוליטי מדיני)

(צילום: Israel Sellem/POOL ושאטרסטוק)

השב"כ הגיש הערב (שני) תלונה לצנזור הצבאי הראשי בדרישה "למצות את הדין" עם ערוץ 12, בעקבות הפרסום אמש על ביקורו החשאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו באיחוד האמירויות. כך מסרה הערב לשכת נתניהו. לטענת השב"כ, הפרסום היווה עבירת צנזורה חמורה שסיכנה את ביטחונו של ראש הממשלה וחשפה שיטות פעולה של השירות.

"פרסום הביקור בשלב בו הוא פורסם גרם לסיכון לביטחונו של ראש הממשלה, למבצע ולכוחות בשטח", נמסר מהשב"כ. "בנוסף, פרסום הביקור והאופן בו התקיים חשף שיטות פעולה של השירות, באופן המעמיד בפני עצמו את המבצעים העתידיים בסיכון גבוה יותר".

התלונה מתמקדת בעיתוי הפרסום: הדיווח של ערוץ 12 פורסם אמש בשעה 21:38, כאשר מטוסו של ראש הממשלה היה רחוק מגבולות הארץ. המטוס נחת בישראל רק כשעה לאחר מכן, בשעה 22:27. לפי הנטען, הפרסום בזמן שהמשלחת עדיין הייתה באוויר יצר סיכון ביטחוני ממשי.

במקביל לתלונה, חשפה לשכת ראש הממשלה הערב את הרכב המשלחת שליוותה את נתניהו לאמירויות. הפרסום סיכן, כך נטען, את חייהם של ראש הממשלה ורעייתו, והפמליה שכללה את ראש המוסד, ראש המל"ל, האלוף גיא מרקיזנו המזכיר הצבאי, ראש אגף האבטחה בשב"כ, צוות האוויר וצוות האבטחה.

בחוות דעת של המוסד ביחס לחומרת הפגיעה של הפרסום בערוץ 12 נכתב: "הדלפה זו היוותה איום ביטחוני חמור לביטחון ראש הממשלה והמשלחת... מבקשים להרים דגל ולסמן אירוע הפרסום כאירוע חמור המהווה נזק לביטחון מדינת ישראל".

הביקור החשאי של נתניהו באמירויות התקיים אתמול (ראשון), כאשר ראש הממשלה המריא בשעות הבוקר במטוס פרטי לאבו דאבי ושהה לאורך היום באמירויות. על פי דיווח של סוכנות הידיעות AP, נתניהו נפגש עם נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, בפגישה שנמשכה כשש שעות.

בן זאיד ונתניהו (צילום: Israel Sellem/POOL ושאטרסטוק)

הביקור מתקיים על רקע הסערה הפוליטית בישראל סביב טענות להתרעה שהועברה לנתניהו לפני אירועי ה-7 באוקטובר. על פי דיווחים שפורסמו בעיתון 'הארץ', נשיא איחוד האמירויות התקשר לראש הממשלה עשרה ימים לפני מתקפת הטרור והזהיר אותו מפני מזימה רחבת היקף. נתניהו הכחיש את הדיווח בתוקף.

לפי הדיווח ב-AP, נתניהו הפציר בבן זאיד במהלך הפגישה לפרסם הכחשה רשמית לדיווחים על התרעה מוקדמת. אולם משרד החוץ של איחוד האמירויות סירב להתייחס ישירות לתוכן הפגישה ולא פרסם הודעת הכחשה. במקום זאת, נמסרה תגובה עמומה לפיה אבו דאבי שומרת על "קווי תקשורת פתוחים וישירים" עם ישראל.
איחוד האמירויות

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