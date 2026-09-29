בג"ץ פרסם היום (שלישי) החלטה ראשונה בעתירתו של יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן שדרש משב"כ לאבטח אותו. לפי הדיווחים, השופטים לא הורו על מתו צו ביניים, אך הורו לראש השירות דוד זיני לשקול באופן מיידי הצבת אבטחה על גולן בשל רמת האיומים נגדו.

בעתירה שהוגשה פחות מחודש לבחירות, בזמן שלדבריהם גולן נותר ללא אבטחה, למרות שהמשטרה מגדירה את רמת האיום עליו כגבוהה.

בעתירה צויין כי יאיר גולן חשוף לעשרות איומי רצח קונקרטיים, מפורשים ומצמררים, וכי "כל יום שחולף ללא אבטחה מותיר את העותר כבשר תותחים".

העותרים דשו צו ארעי, צו ביניים ודיון דחוף, לאור האיומים וסמיכות הזמנים לבחירות לכנסת.

העתירה, שהוגשה באמצעות יועמ"ש 'הדמוקרטים', עו"ד עמרי שגב, חושפת כי למרות שמשטרת ישראל העלתה את רמת הסיכון על יאיר גולן לרמה הגבוהה של 4 מתוך 6, הזהה לזו שמיוחסת לגדי איזנקוט, רק ליו"ר הדמוקרטים לא אושרה אבטחה.