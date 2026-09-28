וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ בסוכה במהרש"ל: הרבי מקוידינוב ריתק את חסידיו בפנינים על מהות החג בסוכה הגדולה ברחבת בית מדרשו ברחוב מהרש"ל בבני ברק, ערך אמש, האדמו"ר מקוידינוב את שולחנו הטהור לרגל שמחת בית השואבה. סביב השולחן הסבו החסידים, ששתו בצמא את דברי התורה והפנינים היקרים על מהות החג מפיו של האדמו"ר (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 22:05