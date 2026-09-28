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וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ

בסוכה במהרש"ל: הרבי מקוידינוב ריתק את חסידיו בפנינים על מהות החג

בסוכה הגדולה ברחבת בית מדרשו ברחוב מהרש"ל בבני ברק, ערך אמש, האדמו"ר מקוידינוב את שולחנו הטהור לרגל שמחת בית השואבה. סביב השולחן הסבו החסידים, ששתו בצמא את דברי התורה והפנינים היקרים על מהות החג מפיו של האדמו"ר  (חסידים)

האדמו"ר מקוידינוב בשמחת בית השואבה
האדמו"ר מקוידינוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקוידינוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקוידינוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקוידינוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקוידינוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקוידינוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקוידינוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקוידינוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקוידינוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקוידינוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקוידינוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקוידינוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקוידינוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)

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שמחת בית השואבהחול המועד סוכותהאדמו"ר מקוידינוב

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