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"התעלם מהתרעתי"

רונן בר בהודעה רשמית: אתבע דיבה את נתניהו, קמפיין הסתה חסר רסן

ראש השב"כ לשעבר רונן בר הודיע כי יגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בדרישה לחשוף את כלל המסמכים, לוח הפגישות וההתרעות שנמסרו טרם טבח ה-7 באוקטובר, וזמן לעדות את אנשי לשכת רה"מ (בארץ)

3תגובות
ראש השב"כ רונן בר (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

ברקע בליץ הפרסומים על התראות שקיבל נתניהו: ראש השב״כ לשעבר, רונן בר, מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה ודורש לגלות עדויות ומסמכים הקשורים למידע שנמסר לראש הממשלה לפני הטבח. כך נמסר הערב (שני) מטעמו.

בר דורש גילוי מסמכים ולוח הפגישות של נתניהו עם מערכת הביטחון וגורמים זרים. כמו כן בכוונתו לזמן לעדות את אנשי לשכתו ועוזריו של נתניהו, שסייעו ומסייעים לו בקמפיין המניפולטיבי.

"ראש הממשלה נתניהו יצא בקמפיין הסתה חסר רסן וחסר אחיזה במציאות כנגד ראש השב"כ לשעבר", נמסר מטעמו. "לאחר ששלוש שנים סרב להודות באחריותו ומנע מהציבור בכל דרך ועדת חקירה ממלכתית, החל בפרסום חלקי מסמכים באופן מניפולטיבי והפוך מהקשרם האמיתי. כעת, כאשר עדויות על התרעות שקיבל לפני הטבח מתחילות לצוץ – הוא מנסה להסיט את האש ממנו על ידי הטחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת.

"לא מפתיע כי, כפי שעוד יתברר, בתפקידו כראש השב"כ התריע בר בפני רה"מ מאסון ממשמש ובא באופן חסר תקדים, וכי רה"מ התעלם מהתרעות אלו, כמו גם מההמלצות לשיקום ההרתעה ולחיזוק הגבול".

עוד נמסר כי "עד כה, סבר רונן בר שנכון להמתין לכינונה של הוועדה לה זכאי הציבור וזכאיות המשפחות השכולות. אולם לא ניתן לאפשר לרצף השקרים להימשך. שקרים, סילוף עובדות, מניפולציות על פרוטוקולים והפצת מידע מטעה לציבור - זה מה שעושה ראש הממשלה כאשר מתחיל להתברר היקף ההתרעות שקיבל טרם טבח ה- 7.10.

"לפיכך, הנחה ראש השב"כ לשעבר את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה כנגד ראש הממשלה ולזמן לעדות כל מי שעיוות, סילף מסמכים והפיץ מידע שקרי ומכפיש כנגדו. רונן בר קורא לראש הממשלה לחשוף את כלל המסמכים לאלתר, כדי שהציבור יוכל להיחשף לאמת כולה, ללא מניפולציות.

"תביעת דיבה וחשיפת האמת בעקבותיה חשובות גם כדי להגן על זכרם של החללים, על כבודם של אנשי השב"כ שנלחמים בצללים כבר שלוש שנים ועל האמת, אותה מנסה ראש הממשלה לעוות, באמצעות מסע הסתה כנגד ראשי מערכת הביטחון. ניצחון משיגים בהתקפה מקדימה על האויב שבחוץ, לא על כוחות הביטחון מבית".
בנימין נתניהושב"כתביעת דיבהרונן ברטבח 7 באוקטובר

3 תגובות

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2
אין בושה
אא
נראה לפענ"ד הגדול ששניהם (שלא כדרכם)דוברים אמת [כלומר שהשני שקרן] ואכמ"ל וד"ל
יענקל
1
אי אפשר להאמין לשמאל שום דבר
Sam

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