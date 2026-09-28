שליח חב"ד בדרמסאלה, הרב דרור שאול, בריאיון חג מהרי ההימלאיה 10 10 0:00 / 17:54 שליח חב"ד בדרמסאלה, הרב דרור שאול, בריאיון חג מהרי ההימלאיה

במסגרת פרויקט החג של אתר 'כיכר השבת' - "סוכות מסביב לעולם" בהגשת יוסי סרגובסקי, הרחקנו עד לקצה הצפוני של הודו – אל פסגות הרי ההימלאיה המושלגות, שם בין קופים מדלגים ועצי אורן שוכן בית חב"ד דרמסאלה. שליח חב"ד המקומי, הרב דרור שאול, שיתף על המסע האישי המרתק שלו, על חגי תשרי בקרב עשרות אלפי מטיילים ישראלים, ועל החיים במקום הנידח שבו אפילו החשמל והמים הם בגדר נס יומיומי.

מהמנזר הטיבטי לבית המדרש סיפורו האישי של הרב דרור שאול נשמע כמו תסריט מסע ישראלי טיפוסי, אך עם תפנית דרמטית ועמוקה במיוחד. "גדלתי בבית שלא ידע דבר על יהדות; לא ידעתי מימיני ומשמאלי, ואפילו על אברהם, יצחק ויעקב לא שמעתי", שיתף הרב דרור. בגיל 18 הגיע להודו לראשונה ונחרד מכמויות העבודה הזרה שפגש, דבר שעורר אצלו שאלות על מקור האמת. לאחר שירותו הצבאי בחטיבת הצנחנים כחובש, שב להודו, יצא לטרקים מפרכים בהימלאיה, ולבסוף מצא את עצמו ספון במשך קרוב לשנה במנזר טיבטי כשהוא לומד מדיטציה. וּלְעוֹרֵר לִבִּי לְאַהֲבָתְךָ; כשהגרמ"ש אדלשטיין פצח בריקוד עם שני לפידי אש בוערים חיים רוזנבוים | 20:56 שמחת חברון; יואלי דיקמן ועקיבא גורמן הקפיצו את ההמונים במעמד הענק בישיבה חיים רוזנבוים | 20:30 "רגע לפני שהחלטתי להפוך לנזיר בודהיסטי, אמרתי לעצמי שאני חייב לברר קודם מהי יהדות. חזרתי לארץ, נכנסתי עם שיער ארוך ובגדים הודיים לחנות ספרים במאה שערים וביקשתי ספר קבלה. נתנו לי את 'סוד ה' ליראיו' של הרב יצחק גינזבורג, ושם גיליתי עולם ומלואו. הבנתי שהאמת שחיפשתי נמצאת בתורה". חמש שנים לאחר שעזב את המנזר, חזר שאול לדרמסאלה – הפעם כשליח חב"ד יחד עם רעייתו ובנו הבכור, שם הם פועלים כבר למעלה מ-27 שנים.

פסגות הרי ההימלאיה - צילום: envato 10 10 0:00 / 0:14 פסגות הרי ההימלאיה ( צילום: envato )

"צמים ליד שולחנות ריקים ביום כיפור"

דרמסאלה הפכה עם השנים לצוואר בקבוק שדרכו עוברים כ-25,000 ישראלים מדי שנה, ובמצטבר מאות אלפי מטיילים. "קשה לתאר במילים את מה שקורה כאן בימים הנוראים ובסוכות", מתאר הרב.

הרב שיתף במחזה מופלא מיום הכיפורים האחרון: "בהפסקה שבין תפילת מוסף למנחה יצאתי לסיבוב בכפר. נכנסתי למסעדות ולגסטהאוסים, וראיתי עשרות צעירים ישראלים – כאלה שמגדירים את עצמם רחוקים מכל סממן דתי – יושבים שעות ארוכות סביב שולחנות ריקים לחלוטין. בלי מים, בלי אוכל, צמים ומחכים לתפילת נעילה. המלצרים ההודים עומדים חסרי אונים. הניצוץ היהודי הזה, שבוער בקצה העולם, הוא פשוט מדהים".

סוכה בגובה ההימלאיה: אושפיזין וחסידות בעומק

בחג הסוכות מתמלאת הסוכה של בית חב"ד בהמוני מטיילים. הלימוד במקום אינו מסתכם ברמה הבסיסית:

אושפיזין חסידיים: מדי ערב מועבר בסוכה שיעור מעמיק על האושפיזין על פי הזוהר ותורת החסידות – מהבעל שם טוב ועד אדמו"ר הזקן.

מדי ערב מועבר בסוכה שיעור מעמיק על האושפיזין על פי הזוהר ותורת החסידות – מהבעל שם טוב ועד אדמו"ר הזקן. פנימיות התורה: לדברי הרב, דווקא כשפותחים עם המטיילים ספרי עומק כמו 'תורה אור' וספרי קבלה וחסידות, עיניהם נפקחות: "הם מבינים שמה שחיפשו בכל המזרח נמצא אצלנו במקור".

לדברי הרב, דווקא כשפותחים עם המטיילים ספרי עומק כמו 'תורה אור' וספרי קבלה וחסידות, עיניהם נפקחות: "הם מבינים שמה שחיפשו בכל המזרח נמצא אצלנו במקור". קורסי העמקה: לאורך השנה כולה עוברים אלפי ישראלים סדנאות במדיטציה יהודית, תורת הנפש וחסידות, ומאות מהם הקימו ברבות השנים בתים נאמנים בישראל.

בית חב"ד שנבנה על ידי הרב דרור

770 שנבנה על חמורים, שחיטה עצמית ונטילת לולב ראשונה

ההתנהלות הלוגיסטית בדרמסאלה היא אתגר מתמיד. בית חב"ד עצמו, שנבנה בדמות בניין 770 המפורסם, הוקם כולו מחומרי בניין שהועלו על גבי חמורים בשל היעדר כביש גישה.

"הכול אצלנו תוצרת בית. חוץ ממצות לפסח שמגיעות מהארץ, אנחנו מייצרים הכול לבד: למדתי שחיטה ואנחנו שוחטים עופות וכבשים, מכינים יין, אופים לחמים ומבשלים. אם יש חשמל או מים זורמים – זה נס. אין כאן שום דבר מובן מאליו".

לקראת סיום שיתף הרב דרור ברגע מרגש במיוחד מהחג: "בני שילֹה ישב בסוכה עם ארבעת המינים, ולפתע הגיעה בחורה צעירה, תרמילאית אחרי נסיעה מפרכת של 15 שעות באוטובוס. שילֹה שאל אותה אם היא רוצה ליטול לולב, והיא הסתכלה עליו בתמיהה ואמרה שהיא אפילו לא יודעת מה זה. הוא הסביר לה בסבלנות על ארבעת המינים, בירך איתה ולימד אותה לנענע.

"כשהיא סיימה, היא אמרה לו בהתרגשות: 'אני מטיילת כבר חודש וחצי, ומה שעשיתי עכשיו זה הדבר הכי טוב שקרה לי בכל הטיול'. לראות יהודי מתחבר למצווה בקצה העולם – זו התמצית של השליחות".