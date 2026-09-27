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אלפי קילומטרים מישראל, בקצה הדרומי של יבשת דרום אמריקה, שוכנת לה קהילה יהודית חמה, תוססת ורוויית היסטוריה – הקהילה היהודית בסנטיאגו דה צ'ילה. במסגרת פרויקט החג המיוחד של אתר 'כיכר השבת', "סוכות מסביב לעולם", התארח באולפן רבה הראשי של צ'ילה, הרב אליהו תמים, לשיחה פתוחה ומרתקת על האתגרים, הפריחה התורנית וחיי החג הייחודיים בקצה תבל.

"שמחה שאין לתאר": חג האושפיזין בגינות הבניינים חג הסוכות בצ'ילה אינו רק חג של מצוות ישיבה בסוכה, אלא ביטוי עילאי להכנסת אורחים. "הקהילה שלנו היא קהילה חמה מאוד, תוססת, ובסוכות נושא האושפיזין מקבל מכפיל כוח של עשרות מונים", מספר הרב תמים. הרב מתאר תופעה ייחודית בבירה סנטיאגו, שבה קיימים מתחמי מגורים שמרבית דייריהם יהודים: "אני זוכה להתגורר בבניין שרובו המוחלט יהודי, ולמטה בגינה מוקמת סוכת ענק. זו ממש 'ירושלים דצ'ילה'. בכל לילה מתאספים למעלה מ-500 איש לסעודות משותפות, שירה וקומזיצים מרוממי נפש עד השעות הקטנות של הלילה. כל יהודי, קרוב או רחוק, מרגיש שם בבית". דאגה בגור; האדמו"ר לא יצא לתפילות ולנענועים - כך עבר היום הראשון של החג חיים רוזנבוים | 20:45

סנטיאגו צ'ילה ( צילום: Eenvato )

משישה אברכים ועד הסמכה בירושלים

הקהילה היהודית בצ'ילה מונה כיום כ-15 אלף נפש, מתוכם כ-3,000 קשורים באופן הדוק למוסדות הקהילה האורתודוקסית. בשנים האחרונות מתחולל בה מהפך של ממש עם חיזוק לימוד התורה.

"אחרי שנים רבות של עבודה זכינו להקים כולל אברכים", חושף הרב תמים. "ראש ישיבת לייקווד, הגאון רבי אהרן קוטלר, עודד ודחף אותנו לכך עוד כשנפגשנו בוועידת רבני אירופה במינכן, ואמר לי: 'זה יחולל אצלכם מהפכה'. ואכן, לראות מדי בוקר עשרות בעלי בתים שמקדישים את השעות הראשונות של היום ללימוד בעיון בשולחן ערוך ובש"ס לפני היציאה לעבודה – זו מהפכה שקשה לתאר במילים".

לצד הכולל והישיבה הקטנה שפועלת במקום, רשמה הקהילה הישג היסטורי כאשר קבוצת אברכים יצאה למסע מבחנים בישראל. האברכים נבחנו בהצלחה מרובה על הלכות איסור והיתר ונידה בכולל 'דרכי הוראה לרבנים' של מרן הראשל"צ הגר"מ אליהו זצוק"ל וברבנות הראשית לישראל, ועלו להתברך במעונם של גדולי ומאורי הדור, בהם מנהיג עולם הישיבות מרן הגר"ד לנדו, חבר מועצת חכמי התורה הגר"ד יוסף, הרבנים הראשיים וגדולי תורה נוספים.

לחבק, לא לצעוק: הנוסחה לבלימת ההתבוללות

לצד ההתעלות והשמחה, הרב תמים אינו מתעלם מהאתגר הגדול שמלווה את יהדות דרום אמריקה בכלל וצ'ילה בפרט – סכנת ההתבוללות.

"לפני כשלושה עשורים כמעט ולא הייתה משפחה שומרת תורה ומצוות", מציין הרב. המענה של הקהילה אינו מסתגר, אלא פועל לקרב: "לפני שלוש שנים פתחנו בית כנסת חדש שמיועד בדיוק לציבור הזה. בליל שבת מגיעים לשם בין 250 ל-300 מתפללים שאינם שומרי שבת, אנשים שמעולם לא הניחו תפילין. הגישה שלנו מבוססת על חיבוק ונועם. לא צועקים, לא מוכיחים. התוכחה צריכה להיאמר כ'שירת האזינו' – בנעימות ובמאור פנים. רק כך הלבבות נפתחים".

דרמת הבוקר שאחרי יום כיפור: הערבות שהושמדו במכס

אחד האתגרים הלוגיסטיים המורכבים ביותר עבור רבה של צ'ילה מתרחש דווקא בזירה הבירוקרטית. הרשויות במדינה מקפידות על תקנות פיקוח חקלאי מחמירות במיוחד, והכנסת צמחים ופירות גולמיים נתקלת בקשיים תמידיים.

"זה מאבק שנתי שנמשך לעיתים עד שלוש שעות לפני כניסת החג", מספר הרב. "רק אתמול בבוקר, רגע לפני תפילת נעילה של יום הכיפורים, הודיעו לי שמשלוח ארבעת המינים הגיע לשדה התעופה. המפקחים מצאו חרק זעיר, ולדאבון הלב הערבות נשלחו להשמדה, בעוד האתרוגים נשלחו לריסוס מחודש. אנו יושבים שעות על גבי שעות, יחד עם אנשי הממשל, כדי להסדיר את שחרור המינים על פי כללי ההלכה והחוק. ברוך השם, עד היום לא נותר אף יהודי בקהילה ללא סט מהודר".

לצד זאת, התייחס הרב לקהילה הפלסטינית הגדולה ביותר מחוץ למזרח התיכון המתגוררת בצ'ילה. הרב הבהיר כי למרות הדי התקשורת והרעש החיצוני, הקהילה היהודית אינה חווה אלימות פיזית. בנוסף ציין כי מאז עלייתו לשלטון של הנשיא חוסה אנטוניו קאסט, המגלה אהדה ותמיכה ברורה בקהילה היהודית, שוררת רגיעה משמעותית ביחסים הפוליטיים והשלטוניים.

את הריאיון חתם הרב בברכת "חג שמח ושנים רבות נעימות וטובות" לצופי 'כיכר השבת', ובתפילה לגאולה השלמה ולימים שבהם ישובו כל בני הקהילה לארצם ולמולדתם.