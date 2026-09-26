שליח חב"ד בהונג קונג, בראיון חג נדיר • צפו 10 10 0:00 / 12:14 שליח חב"ד בהונג קונג, בראיון חג נדיר • צפו

בלב המזרח הרחוק, בין גורדי שחקים עצומים, קצב חיים מהיר ותרבות עסקית סוערת, שוכנת אחת הקהילות היהודיות המרתקות בעולם. במסגרת פרויקט החג המיוחד של 'כיכר השבת' – "סוכות מסביב לעולם" בהגשת יוסי סרגובסקי, מתארח באולפן שליח חב"ד בהונג קונג, הרב ישראל ליברמן, שמפיץ שם אור כבר למעלה מעשור.

"אם תרצו לדמיין את הונג קונג, תחשבו על ניו יורק או מנהטן – רק חדשה, מודרנית ובלב המזרח הרחוק", פתח הרב ליברמן בהגדרה למקום שליחותו. קהילה בתנועה מתמדת: אנשי עסקים, תערוכות וישראלים הקהילה היהודית בהונג קונג מונה כ-4,000 עד 5,000 נפשות, כשיש הטוענים שהמספרים האמיתיים אף גבוהים בהרבה. זוהי קהילה דינמית המורכבת מישראלים, אמריקאים ואירופאים. "רוב האנשים מגיעים לכאן לרילוקיישן של שלוש-ארבע שנים ומתחלפים, כך שיש תחלופה קבועה", הסביר השליח. 3 שנים לטבח שבעה באוקטובר: דיון חריג בלשכת שר הביטחון - שקיבל סט לסוכות חזקי שטרן | 25.09.26 הטריק שישמור על הערבות שלכם טריות כל החג כיכר השבת | 20:20 לצד הקהילה הקבועה, בית חב"ד מהווה בית חם למאות אנשי עסקים יהודים מרחבי תבל המגיעים לתערוכות הענק הבינלאומיות של מוצרי צריכה, שעונים ויהלומים, המתקיימות בעיר בעיקר סביב תקופת החגים.

בנס מצאנו בית חב"ד עם מרפסת

האתגר: סוכה בגורד שחקים וארבעת המינים במכס

במקום שבו כמעט כולם מתגוררים במגדלי ענק ללא מרפסות או חצרות, חג הסוכות מציב אתגרים לוגיסטיים לא פשוטים. "אין כאן מרפסות, אין גינות ואין דבר כזה סוכה כמו שמכירים בארץ", תיאר הרב ליברמן. "אך ברוך השם, זכינו למבנה לבית חב"ד שיש בו מרפסת פתוחה, ובמוצאי יום כיפור כבר מתחילים לבנות שם את הסוכה המרכזית. בנוסף, הצלחנו לאתר כ-30 משפחות עם גינה או שטח מתאים ודאגנו לכולן לסוכות, סכך וארבעת המינים".

גם השגת ארבעת המינים אינה עניין של מה בכך. "בסין אין גידול של ארבעת המינים. הכל מיובא מארצות הברית או מישראל. לא פעם המשלוחים נתקעים במכס כי הפקידים פשוט לא מבינים מהם העלים האלו".

הרב ליברמן שיתף בזיכרון בלתי נשכח משנה שבה המשלוח התעכב עמוק לתוך החג: "נכנס החג, ישבנו לסעודת ליל יום טוב, והבטחתי לכולם באמונה שלמה שמחר בבוקר יהיו לנו ארבעת המינים. בבוקר זה עדיין לא הגיע, התפללנו שחרית בלי לולב, ורק בעיצומה של סעודת החג נכנס השליח עם ארבעת המינים. השמחה בסוכה הייתה עצומה".

שופר וארבעת המינים – מאחורי סורג ובריח

אחת מפעילויות החסד המרגשות של בית חב"ד בהונג קונג נעשית בבתי הכלא המקומיים, שם כלואים כיום כ-13 יהודים. בסיוע הקהילה והשלוחים, הצליחו להקים עבורם מטבח כשר בתוך כותלי הכלא.

"השנה, לראשונה מאז בריאת העולם, נשמע קול שופר בכלא 'סטנלי'", סיפר הרב ליברמן בהתרגשות. "קיבלתי מכתב ספוג דמעות מאחד האסירים שסיפר על הרגע המרטיט שבו שמע את השופר, וכעת אנו עושים מאמצים כבירים כדי לאפשר להם לקיים גם את מצוות ארבעת המינים בחג".

הרב ישראל ליברמן ומשפחתו

הרגע שבו הכל כמעט נגמר – והשליח שהפתיע בדלת

לקראת סיום הראיון, שיתף הרב ליברמן ברגע המשבר החריף ביותר שחווה בשליחות, במדינה שנחשבת לאחת היקרות בעולם למחיה: "עברנו תקופה של משבר כלכלי קשה מאוד, עד שאמרתי לרעייתי שזהו, הגענו לקצה ואי אפשר להמשיך יותר. היא אמרה לי: 'בוא נכתוב מכתב לרבי מלובביץ' ונשלח לצִיוּן'.

שעה קלה לאחר מכן נשמעת דפיקה בדלת. בפתח עמד הרב חיטריק, שליח חב"ד מצפת, שהיה בכלל בדרכו לאוסטרליה ועשה עצירת ביניים בהונג קונג. הוא סיפר שלפני עשרות שנים הרבי הורה לו לעצור במקום נידח בדרך לאוסטרליה כדי לעודד את השליח המקומי. הוא אמר לי: 'אני לא מכיר אותך, אבל באתי רק לחזק ולשמח אותך'. באותו רגע הבנו – הרבי איתנו, זה המקום שלנו, ומכאן אנחנו רק צומחים".

הרב חתם את דבריו בהכרת תודה לרעייתו השותפה המלאה למפעל השליחות, ואיחל לכל בית ישראל חג סוכות שמח ושפע בכל המישורים.

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