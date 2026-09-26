הטריק שישמור על הערבות שלכם טריות כל החג

הלילה, ליל יום שני של חג הסוכות, מתכונן עם ישראל לקיים מחר בפעם הראשונה את מצוות נטילת ארבעת המינים.

מידי שנה חוזרת על עצמה אותה שאלה: כיצד לשמור על הערבות טריות במשך מספר ימים לפחות. הערבות מטבען נוטות להתייבש מהר יותר משאר המינים שבלולב, והרי קיימא לן: יבש פסול.

לאורך השנים "פותחו" מספר דרכים להתמודדות עם האתגר, כאשר השיטה הראשונה היא להחזיר את הערבות למים בכל פעם שמתאפשר במהלך החג. השיטה הזו אף הוזכרה במפורש בפוסקים, אודות השאלה אם מותר להחזיר ביום טוב את הלולב למים.

החיסרון הבולט בשיטה זו הוא חוסר הנוחות והטרחה הכרוכה בטיפול מתמיד בהן ללא הפסקה בין תפילה לתפילה.

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השיטה השנייה הנפוצה היא עטיפת הערבות במגבת לחה בניסיון לשמור על הלחות שלהן לאורך זמן. החיסרון המרכזי כאן הוא שהלחות הכלואה עלולה לגרום בקלות לריקבון מהיר או להופעת עובש על גבי הענפים בתוך זמן קצר מאוד, והעובדה שהמגבת נוטה בדרך כלל להתייבש במהרה.

אך ישנה שיטה אחת שהוכחה פעם אחר פעם כטובה והיעילה ביותר מבין השלוש: לעטוף את הלולב והערבות בנייר אלומיניום באופן הדוק. שיטה זו מצטיינת בכך שהיא מונעת לחלוטין את התנדפות המים, שומרת על הלחות הטבעית של הענפים לאורך ימים רבים ומבטיחה שהערבות יישארו מהודרות לאורך כל חג הסוכות.

חג שמח לכל בית ישראל!