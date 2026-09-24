במשך עשרות שנים, מראה עיניי בערבי חגים בירושלים לא השתנה הרבה: המון אדם גודש את הסמטאות, ריח הדסים ואתרוגים באוויר, והמולה של מקח וממכר. ראיתי כבר אלפי קונים, מכל הסוגים והסגנונות – ממומחים ויודעי דבר הדורשים כל פרט ופרט, ועד לקונים פשוטים המחפשים פתרון מהיר. אך סיפור אחד, שארע לפני כחמש שנים, נחקק בליבי עמוק מכל השאר. זה קרה שעתיים בלבד לפני התקדש החג, ברגעים הלחוצים והעמוסים ביותר של היום.

בפתח ביתי נעמד יהודי. מבטו נראה מעט נבוך ולא מורגל, כאילו אינו בטוח אם הגיע למקום הנכון. בחזותו הוא נראה שייך לציבור החרדי, אך שמתי לב למשהו לא מוגדר בדמותו – הליכתו, הנימוס המהוסס שלו והדרך שבה הביט במרכולתי שידרו חוסר ביטחון. הוא צעד באיטיות לעבר השולחן העמוס, נהג בזהירות רבה שלא לגעת בכלום, ולבסוף הצביע על סט אחד בולט במיוחד שהיה מונח בחזית. בקול שקט וצנוע שאל: "כמה עולה הסט הזה?".

כסוחר מנוסה שעבר שעות ארוכות של עבודה רצופה, זיהיתי מיד את סוג השאלות הללו. מעט מתוך עייפות שהצטברה לאורך שבועות של עבודה קשה, ומעט מתוך רצון לשחרר אותו בצורה מכובדת בלי להיכנס למשא ומתן ארוך שלא יוביל לכלום, עניתי באדישות קלה: "378 שקלים". נקבתי במספר אקראי שקפץ לי לראש – סכום שהיה נראה לי סביר כדי לא להבריח אותו, אך מספיק קונקרטי כדי לסיים את העסקה במהירות.

חשבתי שבזה תסתיים השיחה הקצרה והוא ימשיך לדרכו, אך המתרחש לאחר מכן הפתיע אותי לחלוטין. האיש לא היסס. הוא לקח את האתרוג בזהירות מרבית, הביט בו בעיניים מעריכות וביקש ללכת להראות אותו למורה הוראה הנמצא בסמוך. כעבור מספר דקות חזר כשהוא מחייך מאוזן לאוזן ואמר: "הוא אמר שזה משהו חזק מאוד. אני לוקח אותו". לאחר שבדק גם את שאר החלקים של הסט אצל הרב וראה שמדובר בתוצרת מהודרת שבמהודרים, הוא חזר אליי, נעמד מולי ואמר באופן רשמי ונחרץ: "אני קונה את הסט הזה".

בשלב הזה הרגשתי מועקה קלה בבטן והדופק שלי החל לעלות. הסט הזה, רק בזכות האתרוג הנדיר והמשובח שבו, היה שווה בשוק לפחות 1,500 שקלים! עמדתי שם נבוך, שואל את עצמי בבהלה: מה עשית? איך נפלט לך מחיר כזה מהפה? איך לא שמת לב? התחבטתי ביני לבין עצמי, אך הכלל השליט בחיי קבע מפורשות: מילה זו מילה. עבורי, לעמוד בדיבור ולשמור על אמינות זהו ערך עליון שאינו עומד למקח וממכר, גם אם הנזק הכלכלי כואב.

אלא שההפתעה האמיתית עוד הייתה לפניי.

האיש הוציא מכיסו שקית פלסטיק נפוחה, כבדה ומרופטת, הניח אותה על השולחן בזהירות ואמר: "הנה, יש כאן בדיוק 378 שקלים". בשניות הראשונות חלפה בי מחשבה חשדנית ולא נעימה. תהיתי מאיפה הגיעו כל המטבעות הללו, והאם מדובר באדם מפוקפק שגנב חלילה כסף מקופות צדקה. אך בטרם הספקתי להרהר בדבר, הוא הביט בי בעיניים טהורות, ובקול נתרגש ורועד סיפר את סיפורו:

"אני נשוי כבר כמה שנים, והמצב הכלכלי בביתנו מורכב וקשה מאוד. במשך כל השנה האחרונה, אשתי ואני קיבלנו החלטה: אספנו שקל לשקל. בכל יום, אפילו מטבעות של עשרות אגורות הבודדות שנשארו לנו מקניות בסיסיות – שמנו מיד בצד בשקית הזו, במיוחד עבור המצווה הזו. רק אתמול בערב שלשלתי לשם את המטבעות האחרונים שהיו לנו בבית. כשספרתי את הכל ביחד בסוף, יצא בדיוק הסכום שביקשת ממני עכשיו: 378 שקלים. כשהגעתי לכאן לא ידעתי מה אוכל לקנות, אבל הנה, ברוך השם הצלחתי להגיע בדיוק ליעד שלי".

באותו רגע משהו בגרוני נחנק. הדמעות עלו בעיניי מעצמן.

הבטתי בשקית המטבעות העמוסה והבנתי שמדובר בכסף קדוש ממש. זהו כסף של מסירות נפש, כסף שנאסף פרוטה לפרוטה בעמל, בצמצום ובגעגוע עמוק של זוג שרצה מכל הלב לקיים את המצווה מתוך הידור ומסירות. כל ההרהורים על הרווח שהפסדתי, כל המחשבות על אלף השקלים שנעלמו לי מהכיס – התפוגגו כלא היו ברגע אחד.

בני הבית שלי, שנכחו בחדר והקשיבו לשיחה, עמדו גם הם נרגשים עד דמעות. הבנתי באותו רגע שיש אנשים יקרים וזכי לב בעולם הזה – אנשים שצועדים בתמימות ובאמונה פשוטה, וכנראה שעבורם נשלחו מפי המילים והמחיר המדויק הזה: 378 שקלים. לא אגורה אחת יותר, ולא אגורה אחת פחות.