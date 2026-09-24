צעיר התחשמל בבניית סוכה בבני ברק - התפנה לטיפול בבית החולים

צעיר בן 21 התחשמל הלילה (בין רביעי לחמישי) בבני ברק, לאחר שנגע בשוגג בכבל חשמל חשוף במהלך בניית סוכה ברחוב 600.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הגיעו לזירה והעניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן הוא פונה להמשך טיפול כשמצבו מוגדר יציב.

חיים ישראל כץ, שמוליק לוסטיג ושייע פישר, חובשי איחוד הצלה שטיפלו באירוע, מסרו: "סיפרו לנו כי הוא התחשמל לאחר שנגע בשוגג בכבל חשמל חשוף במהלך בניית הסוכה. הענקנו לו טיפול רפואי בזירה שכלל חבישה ולאחר מכן הוא התפנה להמשך טיפול רפואי כשמצבו מוגדר יציב".

האירוע מצטרף לשורה של מקרי פציעות הקשורים לבניית סוכות בימים האחרונים. אתמול (רביעי) נפצע גבר בן 60 באורח קל עד בינוני בבני ברק, לאחר שנפל מכסא במהלך בניית סוכה ברחוב הרב גניחובסקי. הפצוע סבל מחבלה בגפיים בעקבות הנפילה, והוא פונה במצב יציב לבית החולים מעייני הישועה.

ביום שלישי נפצעה תינוקת בת שנה באורח בינוני בבני ברק, לאחר שפלטת עץ נפלה עליה מגובה של כ-2.5 מטרים בעת שהמשפחה עסקה בהקמת הסוכה. התינוקת פונתה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. לדברי משפחתה, הפלטה נפלה מאזור הבוידעם בתוך הבית בעת שהורדו הקרשים לקראת החג.

בעקבות ריבוי מקרי הפציעות, בארגון איחוד הצלה קוראים לציבור לנקוט בכללי הבטיחות והזהירות בעת הקמת ובניית הסוכות, וההכנות לקראת החג. "נקיטה בכללי הזהירות תמנע בס"ד אסונות מיותרים", נמסר מהארגון.

גם הרשות לאכיפה במקרקעין יצאה השבוע לפעילות יזומה ברחבי הארץ למניעת הקמת מרפסות, קונסטרוקציות ותוספות בנייה לא חוקיות לקראת חג הסוכות. מפקחי הרשות סיירו בשכונות שבהן התופעה נפוצה, תלו מודעות הסברה וביצעו פעולות נוספות לאיתור ולמניעת ביצוע עבודות לא חוקיות.

מהרשות לאכיפה במקרקעין נמסר: "הקמת תוספות בנייה ללא היתר לקראת חג הסוכות אינה רק עבירה על החוק – היא עלולה לסכן חיי אדם. מפקחי הרשות פועלים בימים אלה כדי למנוע ולעצור עבודות מסוג זה".