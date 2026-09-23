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למעלה מהשגת אנוש

לאחר שלושה ימים של עבודה שמימית, הרבי מאמשינוב שבר את הצום של יום כיפור

שעות על גבי שעות של דביקות עילאית, תפילות שזלגו עד לשעות הבוקר המאוחרות, והמשך צום מפרך בעזרת אינפוזיה כדי להשלים את העבודה המפוארת: כל רגעיו הדרמטיים והמרוממים של האדמו"ר מאמשינוב מרגע כניסת יום הכיפורים ועד להבדלה ושבירת הצום הבוקר (חסידים)

3תגובות
האדמו"ר מאמשינוב (צילום: שמואל דריי)

כמידי שנה, זכו חסידי אמשינוב לחזות מקרוב אחר עבודתו הקדושה והנשגבה אשר למעלה מהשגת אנוש בצל האדמו"ר ביום הכיפורים.

עבודתו הק' החל כבר בערב יום הקדוש (ביום ראשון), לפני שקיעתה של חמה נטל הרבי ידיו לסעודת המפסקת. בהמשך, לקראת השעה 01:30 לפנות בוקר נכנס אל היכל בית המדרש לתפילת 'כל נדרי'. הרבי הקיף את כל בית המדרש כספר התורה נמצא בזרועו ואמר את הפסוק 'אור זרוע לצדיק'. בשעות הבוקר לאחר תפילת מעריב ואמירת שיר הייחוד עברו כלל החסידים להתברך ב א גוט יו"ט.

אך כאן לא תמה העבודה: מיד לאחר התפילה, מסר האדמו"ר שיעור משניות מעמיק על פרק השלישי במסכת יומא במשך שעתיים תמימות, בהן ביאר הרבי את כל פרטי סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים.

לאחר הפסקה קצרה של שעות ספורות, שב האדמו"ר בשעה 14:30 בצהריים להיכל בית המדרש לקריאת התורה, עלה לתורה ובהמשך החל להתפלל את כל תפילות היום בדביקות עצומה.

בזמן שהציבור כבר אחז בתפילת נעילה החל האדמו"ר להתפלל תפילת מוסף. וכך במשך שעות ארוכות העתיר הרבי בתפילת שמונה עשרה, ושאר התפילות למשך יומיים, תוך שהוא שרוי בצום ונעזר רק באינפוזיה לחיזוק כוחותיו.

בשעות לפנות הבוקר (רביעי), עם סיום תפילת נעילה, שבר הרבי את הצום וזאת לאחר שהבדיל על הכוס.
יום כיפורהאדמו"ר מאמשינוב

3 תגובות

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3
נראה מלאך
וואי
2
אייך אתה יודע אייך נראה מלאך? ראיתה פעם מלאך?
ארהלה
1
לא הבנתי. הוא אכל סעודה מפסקת בליל יום כיפור????
אמתי

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