במוצאי יום הכפורים ערך ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו, במהלך הטיש הרחיב ראש הישיבה בדברי נועם, הארות חידושים ופנינים של יראה וחסידות מתוך הפסוקים של הפטרת יונה הנקראת במנחה של יום הקדוש.

במהלך הטיש, עמד הגר"ש על העומק הטמונים בציוויו השני של הקב"ה ליונה הנביא. לאחר שניסה לברוח מהשליחות לנינווה, הושלך לים, נבלע בדג וניצל – שולח אותו הקב"ה בשנית: "קוּם לֵךְ אֶל נִינְוֵה הָעִיר הַגְּדוֹלָה וּקְרָא אֵלֶיהָ אֶת הַקְּרִיאָה אֲשֶׁר אָנֹכִי דֹּבֵר אֵלֶיךָ".

ראש הישיבה ציין כי בניגוד לפעם הראשונה, הפעם מוסיפות המילים 'אשר אנכי דובר אליך'. המילה 'דובר' מלשון הנהגה (כמו "ידבר עמים תחתינו"). המסר העולה מכך הוא שהאדם רואה שאי אפשר לברוח מאת ה', וכי האונייה שנועדה לסייע לו בבריחה הפגישה אותו בסופו של דבר עם מעי הדג לצורך קבלת השליחות מחדש. מכאן ואילך, על האדם לקבל על עצמו ללכת בעקבות הנהגת ה' תמיד ובכל מצב.

בדבריו, התייחס הגר"ש בכאב לתופעת ה"התפרקות" המוכרת מיד עם צאת יום הכפורים. הוא סיפר כי בדרכו לבית המדרש הבחין בצפירות בכבישים ובאנשים הממהרים ללא סבלנות, ותהה בקול מדוע, ברגע אחד שבו יוצא יום הכפורים, כבר מורגשת הבהילות באוויר.

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ראש הישיבה חיזק את הקהל וקרא כי בימים אלו חשוב לאחוז בטוב, להיות סבלניים יותר, ולזכור שרק כעת יצאנו מיום הכפורים ולכן עלינו להמשיך ולהישאר תחת הנהגת אבינו שבשמים מתוך ביטחון, רוגע ושלווה, בידיעה ברורה שהכל ביד ה'.

במהלך הטיש הרחיבו החסידים בשירת ניגוני התעוררות, בין הניגונים זימרו את הניגון המיוחס להרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע 'רבש"ע לאמיר מאכן א בייט', וכן הניגון החב"די העתיק 'דרכך אלוקינו להאריך אפך לרעים ולטובים'.

יצוין כי בשל אלפי החסידים שגדשו את היכל בית המדרש ובהם חסידים רבים שהגיעו במיוחד מארה"ב ומאירופה, התפללו השנה במהלך יום הכפורים באהל ענק שהוקם ברחבת חצר סמינר 'בית יעקב לוין' ברחוב מנחת יצחק.

כמנהגו מידי שנה בשנה, נשא הגר"ש דברי כבושין מרטיטים טרם תפילת נעילה, שהכינו את לבבות החסידים לקראת רגעיו האחרונים של היום הקדוש.