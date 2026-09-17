רחובות קריית נדבורנה בבני ברק לא ראו מחזה מרומם כזה זה שנים רבות: התרגשות עצומה אחזו הערב בקרב חסידים ואנשי מעשה, עת נפגשו לראשונה לאחר חמש שנות נתק האחים האדמו"רים, האדמו"ר מנדבורנה והאדמו"ר מנדבורנה ירושלים.

הפגישה ההיסטורית נערכה בליל שישי של עשרת ימי תשובה במעונו של האדמו"ר מנדבורנה בבני ברק, בתום מסכת מאמצים ממושכת מצד גורמים בשתי החצרות להביא לסיום המתיחות.

כזכור, הרקע לנתק הממושך נסוב סביב מחלוקת נדל"ן ומורכבות משפטית הנוגעת לשטח הסמוך לבית המדרש של נדבורנה בעיר הקודש ירושלים. אולם אמש, בחסדי שמיים ולאחר רצון עז מפתח שני הצדדים לגדור גדר ולשים קץ לסכסוך, הגיעו האחים המורמים מעם לעמק השווה ופתחו פרק חדש של אהבה ואחווה.

במהלך הביקור נועדו האדמו"רים לשיחה ממושכת שנערכה ברוממות ובנעימות. הנוכחים במקום מספרים כי סוגיית הסכסוך לא הועלתה כלל, ובמקומה העמיקו האדמו"רים בעבודת הקודש ובשגב הימים הנוראים, תוך שהם מעלים זיכרונות דקדושה מאביהם הגדול, האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זי"ע.

במהלך המפגש כיבד האדמו"ר מנדבורנה את אחיו ביין, ולאחר אמירת ברכת 'לחיים' איחלו השניים ברכות לחיים טובים ולשנה טובה ומבורכת. בתום הביקור המרומם, ליווה האדמו"ר מנדבורנה את אחיו הרבי מירושלים בצאתו מן הבית עד לפתחו של הרכב.

ל'כיכר השבת' נודע כי מי שעמדו מאחורי הקלעים ופעלו ללא לאות להביא להישג ההיסטורי הם העסקנים הנמרצים: ר' חיים מאיר כץ, מנכ"ל מוסדות ויז'ניץ באלעד, שפעל מטעמו של האדמו"ר מנדבורנה שהפציר בו לקדם את השלום, ולצידו ר' יקותיאל יהודה גנזל, שפעל מצד חסידות נדבורנה ירושלים.