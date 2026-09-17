התרגשות דקדושה אופפת את חצרות הקודש לבית נדבורנה, לקראת הפגישה המרומם שצפוי להתקיים הערב (חמישי), עת ייפגשו האדמו"ר מנדבורנה עם אחיו האדמו"ר מנדבורנה ירושלים, לאחר כמה שנות נתק.

הפגישה המרגשת תתקיים במעון אמם, הרבנית הצדקנית מנדבורנה תליט"א, אלמנת האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זי"ע.

הפרק החדש ביחסים בין החצרות מגיע בעיתוי מרומם: רק השבוע חנך האדמו"ר מנדבורנה את בית מדרשו בעיר הקודש ירושלים, צעד המשלים את התרחבות החסידות, זאת לאחר שאחיו, האדמו"ר מנדבורנה ירושלים, חנך כבר לפני מספר שנים את בית מדרשו בעיר בני ברק.

בחסידות מציינים בסיפוק רב כי על אף שנות הנתק שנסובה סביב ענייני נדל"ן ופתרון תיקי נכסים, נשמרה תמיד תרבות של כבוד הדדי. מעולם לא נרשמו גילויי אלימות, השמצות או הוצאת פשקווילים בין המחנות, והחסידים נהגו באיפוק ובכבוד שמיים.

כעת, לאחר שיושרו ההדורים והסכסוך הפנימי הובא על תיקונו על על מי מנוחות, עולים החסידים אל מעמד השלום מתוך תחושת הודיה עמוקה. בחצרות הקודש מביעים תקווה כי בפגישה זו תתקיים במלואה צוואתו הקדושה של אביהם האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' זי"ע, אשר חזר וביקש בכתב ובעל פה כי כל בניו יחיו יחדיו באהבה, באחווה, בשלום וברעות.