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הִנֵּה מַה טּוֹב וּמַה נָּעִים

וֶאֱמֶת וְשָׁלוֹם אֱהָבוּ: שמחה בנדבורנה – האחים האדמו"רים ייפגשו לאחר שנות נתק

התרגשות בחצרות הקודש לבית נדבורנה, לאחר כמה שנות נתק, האחים האדמו"רים ייפגשו הערב במעון אמם הרבנית תליט"א | הפגישה מתקיימת לאחר חנוכת בית המדרש החדש בבירה וסיום המחלוקת על ענייני הנדל"ן | החסידים מציינים בסיפוק: "מעולם לא גלש לשפלות" | כל הפרטים (חסידים)

4תגובות
האחים האדמו"רים מנדבורנה (צילום: יהושע פרוכטר, צילום: דוד ארזני)

התרגשות דקדושה אופפת את חצרות הקודש לבית נדבורנה, לקראת הפגישה המרומם שצפוי להתקיים הערב (חמישי), עת ייפגשו האדמו"ר מנדבורנה עם אחיו האדמו"ר מנדבורנה ירושלים, לאחר כמה שנות נתק.

הפגישה המרגשת תתקיים במעון אמם, הרבנית הצדקנית מנדבורנה תליט"א, אלמנת האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זי"ע.

הפרק החדש ביחסים בין החצרות מגיע בעיתוי מרומם: רק השבוע חנך האדמו"ר מנדבורנה את בית מדרשו בעיר הקודש ירושלים, צעד המשלים את התרחבות החסידות, זאת לאחר שאחיו, האדמו"ר מנדבורנה ירושלים, חנך כבר לפני מספר שנים את בית מדרשו בעיר בני ברק.

בחסידות מציינים בסיפוק רב כי על אף שנות הנתק שנסובה סביב ענייני נדל"ן ופתרון תיקי נכסים, נשמרה תמיד תרבות של כבוד הדדי. מעולם לא נרשמו גילויי אלימות, השמצות או הוצאת פשקווילים בין המחנות, והחסידים נהגו באיפוק ובכבוד שמיים.

כעת, לאחר שיושרו ההדורים והסכסוך הפנימי הובא על תיקונו על על מי מנוחות, עולים החסידים אל מעמד השלום מתוך תחושת הודיה עמוקה. בחצרות הקודש מביעים תקווה כי בפגישה זו תתקיים במלואה צוואתו הקדושה של אביהם האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' זי"ע, אשר חזר וביקש בכתב ובעל פה כי כל בניו יחיו יחדיו באהבה, באחווה, בשלום וברעות.
שלוםהאדמו"ר מנדבורנההאדמו"ר מנדבורנה ירושלים

4 תגובות

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2
כאחד ששייך לבני ברק וכו' רק אומר חבל שכמה בודדים מתוכנו הובילו אותנו לאבדון רוחני ונזקים שונים ומשונים רוב רוב רובם של הציבור בבני ברק כאובים ועצובים על המחדל שיצא מאיתנו וכו' אין שנהיה הרבה יותר שמחים מעתה והלאה והלוואי ונזכה לתקן את הצריך תיקון ולהמשיך בדרך רבינו הקדוש זצוק"ל
חיים מבני ברק
חבל שהירושלמים פנו לערכאות והפסידו 6 מליון שקל אחרי הפסק בבית המשפט , היו יכולים לחסוך את ההוצאות האלה ולגמור בדין תורה מכובד , אבל סוף סוף התעוררו ברוך השם
ירושלמי
1
כעת צריך שלום בין: ירושלים - ביתר ביתר - בני ברק ביתר - ירושלים אלעד - בני ברק וזה לא כולל את הרש"ש ואהרן דוד ושרוליק...
נדבורנער
הערה קטנה וחשובה. הכל תלוי כמו מלכתחילה באחד וד"ל.
נדבורנער

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