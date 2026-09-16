חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

בהתרגשות של קדושה וחדווה של מצווה נערך אמש (שלישי) ברוב עם מעמד קביעת מזוזות וחנוכת הבית לבית המדרש החדש דחסידי נדבורנה בעיה"ק ירושלים.

בשעה היעודה האדמו"ר מנדבורנה ועסקני הקהילה הראו בפניו את היכל ביהמ"ד החדש אשר נבנה ברוב פאר והדר כיאה לבית מקדש מעט. לאחר מכן ניגש האדמו"ר לקבוע מזוזה בפתח היכל ביהמ"ד וכיבד את בנו הגדול הרה"צ רבי חיים מרדכי רוזנבוים, לקבוע מזוזה בחדר נוסף. בסיום קביעת המזוזות נעמדו לתפילה ערבית ראשונה ברוב עם. לאחר התפילה ערך האדמו"ר לחיים בשירי התעוררות ודבקות בנוסח הימים הנוראים ונשא דברות קודש בגודל מעלת בית המדרש והקובע מקום לתפילתו. מנהיג תקיף בלי פשרות: האדמו"ר מסלאנים שיבח את הגר"מ צדקה על המאבק בגיוס חיים רוזנבוים | 20:48 לאחר מכן פצחו בשירי שמחה והאדמו"ר קם לרקידה של שמחה. לקראת סיום עברו קהל החסידים להתברך מברכות קדשו.

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים ( צילום: דוד ארזני )