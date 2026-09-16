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חסידי נדבורנה יסדו בית מדרש בירושלים, האדמו"ר הגיע ופצח בריקוד

ברוב התרגשות חגגו חסידי נדבורנה את מעמד חנוכת הבית לבית המדרש בעיה"ק ירושלים | האדמו"ר הופיע בהדרו, ולאחר קביעת מזוזות ותפילת ערבית, ערך טיש לחיים, נשא דברות קודש, ולאחר מכן פצח בריקוד של שמחה מתוך התלהבות (חסידים) 

2תגובות
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )

בהתרגשות של קדושה וחדווה של מצווה נערך אמש (שלישי) ברוב עם מעמד קביעת מזוזות וחנוכת הבית לבית המדרש החדש דחסידי נדבורנה בעיה"ק .

בשעה היעודה האדמו"ר מנדבורנה ועסקני הקהילה הראו בפניו את היכל ביהמ"ד החדש אשר נבנה ברוב פאר והדר כיאה לבית מקדש מעט.

לאחר מכן ניגש האדמו"ר לקבוע מזוזה בפתח היכל ביהמ"ד וכיבד את בנו הגדול הרה"צ רבי חיים מרדכי רוזנבוים, לקבוע מזוזה בחדר נוסף.

בסיום קביעת המזוזות נעמדו לתפילה ערבית ראשונה ברוב עם. לאחר התפילה ערך האדמו"ר לחיים בשירי התעוררות ודבקות בנוסח הימים הנוראים ונשא דברות קודש בגודל מעלת בית המדרש והקובע מקום לתפילתו.

לאחר מכן פצחו בשירי שמחה והאדמו"ר קם לרקידה של שמחה. לקראת סיום עברו קהל החסידים להתברך מברכות קדשו.

חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
חנוכת הבית לביהמ"ד נדבורנה בעיה"ק ירושלים (צילום: דוד ארזני )
ירושליםחנוכת הביתהאדמו"ר מנדבורנה

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
מאחל מכל הלב הצלחה לנדבורנה בני ברק תהנו
בני ברקי לשעבר
1
יפה מאוד מצד האדמו"ר מנדבורנה שליט"א ירושלים ששלח את נציגיו וכמה מחסידיו להשתתף באירוע. זה מראה על גדלותו ואין ספק שהוא אדם עניו ואציל המידות הלוואי ויזכו ללמוד מדרכיו.
הייתי שם

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