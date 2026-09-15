בשורה מרגשת הגיעה לפני זמן קצר (שלישי) מהמרכז הרפואי 'הדסה עין כרם': הטיפול הרפואי להשתלת קוצב לב לאדמו"ר מויז'ניץ הסתיים בסייעתא דשמיא בהצלחה רבה.

את ההשתלה ביצע פרופ' דוד לוריא, מנהל היחידה לטיפול בהפרעות קצב לב וקוצבים במרכז הרפואי.

על פי הנמסר מבית החולים, האדמו"ר צפוי להישאר להשגחה ולמעקב רפואי על ידי הצוותים הרפואיים. הטיפול בוצע כמתוכנן בשעות הבוקר, לאחר שאתמול (שני) בערב התפרסם כי האדמו"ר צפוי לעבור את ההליך הרפואי.

על פי הצוות הרפואי, האדמו"ר צפוי להישאר להשגחה ולמעקב בבית החולים. בהמשך, יעבור לשהות למנוחה במושב אורה הסמוך לירושלים, וצפוי לחזור למעונו בקריית ויז'ניץ בבני ברק לקראת יום הכיפורים.

אתמול בערב התפרסם כי האדמו"ר צפוי לעבור בשעה 8:30 בבוקר טיפול רפואי להשתלת קוצב לב במרכז הרפואי 'הדסה עין כרם' בירושלים. בשעה זו התכנסו רבבות חסידים בכל ריכוזי חסידות ויז'ניץ בארץ ובחו"ל להעתיר לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר.

בין השאר התפללו באוהל אדמו"רי בית ויז'ניץ בבני ברק, בסמוך לכותל המערבי, באתרא קדישא מירון, וכן קבוצת חסידים המריאה במיוחד לציון הקדוש של הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע בפולין להעתיר בתפילה מיוחדת.

בתוך כך, לפני הטיפול הרפואי פיאר האדמו"ר בהופעתו הכבודה את שמחת אירוסי נכדתו, בת לבנו הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד. במהלך השמחה נרשמו רגעים מרגשים כאשר הרבי עודד את השירה בעוז, ובפרט בשירת הניגון 'ת'מיד 'ש'טענדיג פ'ריילעך ז'יין' – ראשי תיבות שהתאים הרבי באופן מיוחד לשנת תשפ"ז.

בחסידות ממשיכים לקרוא לכלל ישראל להעתיר ולעורר רחמי שמים מרובים לרפואתו השלמה של האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר, בתוך שאר חולי עמו ישראל.