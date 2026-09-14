האדמו"ר מויז'ניץ צפוי לעבור מחר (שלישי) בשעה 8:30 בבוקר טיפול רפואי להשתלת קוצב לב, במרכז הרפואי 'הדסה עין כרם' בירושלים.

בשעה הנ"ל יעתירו בכל ריכוזי חסידות ויז'ניץ בארץ ובחו"ל לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר. בין השאר יעתירו באוהל אדמו"רי בית ויז'ניץ בבני ברק, בסמוך לשריד בית מקדשנו הכותל המערבי, באתרא קדישא מירון, וכן קבוצת חסידים תמריא במיוחד לציון הקדוש של הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע בפולין להעתיר בתפילה מיוחדת

בחסידות קוראים לכלל ישראל להמשיך להעתיר ולעורר רחמי שמים מרובים לרפואתו השלמה של האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר, בתוך שאר חולי עמו ישראל.

בתוך כך, לפני שעה קלה פיאר האדמו"ר בהופעתו הכבודה את שמחת אירוסי נכדתו, בת לבנו הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד. במהלך השמחה נרשמו רגעים מרגשים כאשר הרבי עודד את השירה בעוז, ובפרט בשירת הניגון 'ת'מיד 'ש'טענדיג פ'ריילעך ז'יין' – ראשי תיבות שהתאים הרבי באופן מיוחד לשנת תשפ"ז.