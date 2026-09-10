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בקיבוץ הגדול

ילד חסידי מישראל בן 7 נעלם באומן - לאחר החיפושים, כך הוא נמצא

ילד ישראלי איבד קשר עם משפחתו במהלך השהייה בקיבוץ הגדול באומן • השוטרים ביצעו תשאול מקיף ופעולות חיפוש | הילד הוחזר להוריו בשלום (חדשות חרדים)

מפקד המשלחת סנ"צ דימיטרי סמוש עם המשפחה של הילד (צילום: דוברות המשטרה)

היום (חמישי) במהלך פעילות מבצעית של שוטרי משטרת ישראל באומן, פנה אל צוות השוטרים אזרח ישראלי ועימו ילד, וסיפר כי מצא ילד בן 7 שאיבד את הוריו ואיבד איתם קשר.

הצוות תשאל את הילד ביסודיות. הילד היה מבולבל מאוד ומפוחד, כפי שנמסר מהמשטרה. לאחר שהשוטרים ביצעו את כל הפעולות הנדרשות ותשאלו אנשים במקום, הם הצליחו בסופו של דבר לאתר את הוריו של הילד.

הילד המאושר הוחזר למשפחתו, שהודו מאוד לשוטרי משטרת ישראל הפועלים באומן. פעילות של שוטרי משטרת ישראל נמשכת בעיר.

ציון רבי נחמן זי"ע (חיים גולדברג, פלאש 90)

האירוע מתרחש בעיצומה של תקופת הקיבוץ השנתי של חסידי ברסלב באומן לקראת ראש השנה. כידוע, עשרות אלפי חסידים ומבקרים מגיעים מדי שנה לעיר אומן שבאוקראינה כדי לשהות על ציון רבי נחמן מברסלב זיע"א בימי החג.

במהלך התקופה הזו, כוחות משטרת ישראל פועלים באומן במסגרת היערכות מיוחדת לסיוע לציבור הישראלי המגיע למקום. הצוותים מטפלים במגוון אירועים ומקרים, כולל סיוע לנעדרים, טיפול בתקלות ושמירה על הסדר והביטחון.
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