כיכר השבת

אומן בראש השנה

מידע מקיף על מסורת הקיבוץ הגדול של חסידי ברסלב באומן לקראת ראש השנה

אומן הוא עיר באוקראינה המהווה מרכז רוחני ותיירותי בשבילי חסידי ברסלב בימי ראש השנה. מדי שנה, עשרות אלפי חסידים מגיעים לעיר כדי להתפלל על ציונו של רבי נחמן מברסלב, מייסד תנועת החסידות הברסלבאית.

הביקור באומן בימי ראש השנה הפך למסורת חשובה בקרב חסידי ברסלב, המאמינים כי התפילה על קברו של רבי נחמן תסייע להם בשנה החדשה. החסידים מגיעים מכל רחבי העולם כדי להשתתף בתפילות ובטקסים השונים המתקיימים בעיר לרגל החג.

בשנים האחרונות, הביקור באומן לראש השנה נתקל לעיתים בקשיים ביטחוניים ולוגיסטיים, בשל המצב הביטחוני המתוח באזור. עם זאת, רבים ממשיכים להגיע לעיר ומשתתפים בחגיגות ובתפילות המסורתיות, המשקפות את חשיבותה הרוחנית של אומן עבור חסידי ברסלב.

בתקופה זו, ניתן לראות בעיר תהלוכות מרהיבות, שירה חסידית ותפילות נלהבות המתקיימות סביב קברו של רבי נחמן. האווירה הייחודית באומן בימי ראש השנה מושכת אליה מידי שנה אלפים רבים של מאמינים, המבקשים להתקרב לרוחניות ולהתחדשות הנפשית בראש השנה.

