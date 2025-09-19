כיכר השבת
חזו בניי חביביי

במרכז פושקינה: הצצה מפעימה אל היהלום של 'אומן - עיר הגעגועים' 

אומן כבר גדושה ברבבות, והיכל התורה מלא בלומדים מכל החוגים ולימודים מכל הסוגים | המתחם המפואר במרכז פושקינה מציע מגוון ספרי קודש, שיעורי תורה וחברותות לכל המגזרים והעדות | הצצה מרגשת (חרדים)

היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)

אומן. מילה שמרעידה רבבות לבבות ברחבי העולם.

אומן ראש השנה. משפט שמקפל בתוכו כל כך הרבה, קדושה, שמחה, התעוררות, ריקודים, תשובה, דמעות.

ובתוך כל זה, כיהלום יקר בתוך הכתר – ניצב 'היכל התורה' במלוא הדרו.

אין מדובר בשורות המסקרות משהו שקרה או משהו שעתיד להיות – מדובר במציאות מרתקת המתחוללת ברגעים אלו ממש!

אומן כבר מלאה וגדושה ברבבות המבקשים להתחדש ולשוב אל קונם, ומתאספים בערגה סביב ציונו של צדיק הדורות, והיכל התורה כבר פעיל כמה ימים ומקבל אל תוכו אלפים המבקשים להמשיך את סדר יומם הרוחני גם בתוך ההמולה הקדושה של רחובות אומן.

במרכז פושקינה ניצב ההיכל, שלט ענק ומזמין ניצב מעליו – ומבפנים הילה של קדושה. מאות רכונים על תלמודם, מעיינים בספר ששלפו מארונות הענק המלאים במגוון ספרים מכל מקצועות התורה. גם עמדה מיוחדת להדפסת דפים מתוכנת 'אוצר החכמה' מאויישת ומצפה להדפיס עבור כל לומד כל לימוד שהוא, גם אם מדובר בספר שלא קיים אפילו באוצרות התורה המצויים בבתי הכנסת...

שיעורי תורה וחברותות, התורה המנית ודף היומי, ספרי ברסלב ושולחן ערוך, ספרדים וליטאים, חסידים ומתיישבים – הכל וכולם בלולים זה בזה, מעלים נחת רוח בלתי מצויה בפני בורא העולמות.

אם אתם שוהים באומן, בואו גם אתם אל ההיכל, התבשמו מריחו ומראותיו. וגם אם אתם נמצאים מרחוק, הציצו אל הגלריה המרשימה אשר אנו מגישים בפניכם, וחזו בעיני רוחכם את פמליא דיליה העונה ואומרת 'חזו בניי חביביי'...

היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)
היכל התורה באומן תשפ"ה (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

חזו בניי חביביי

|

נועדו יחדיו

||
1

בשמחתו של הרבי

|

בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים

|

שפע קודש

||
3

תשורה נאה

|

במעמד ייחודי ונעלה

|

שב אל ההיכל

||
10

לקראת ימי הרחמים

||
1

מנהג עתיק

||
7

רְצֵה עֲתִירָתָם בְּעָמְדָם בַּלֵּילוֹת

||
1

תיעוד ענק

|

טפח טפחיים מעל הקרקע

||
3

יום חתונתו זו מתן תורה

|

ענבי הגפן

||
1

בהשתתפות ראש העיר

|

זכר צדיק לברכה

|

מתנה מיוחדת

|

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר