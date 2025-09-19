אומן. מילה שמרעידה רבבות לבבות ברחבי העולם.

אומן ראש השנה. משפט שמקפל בתוכו כל כך הרבה, קדושה, שמחה, התעוררות, ריקודים, תשובה, דמעות.

ובתוך כל זה, כיהלום יקר בתוך הכתר – ניצב 'היכל התורה' במלוא הדרו.

אין מדובר בשורות המסקרות משהו שקרה או משהו שעתיד להיות – מדובר במציאות מרתקת המתחוללת ברגעים אלו ממש!

אומן כבר מלאה וגדושה ברבבות המבקשים להתחדש ולשוב אל קונם, ומתאספים בערגה סביב ציונו של צדיק הדורות, והיכל התורה כבר פעיל כמה ימים ומקבל אל תוכו אלפים המבקשים להמשיך את סדר יומם הרוחני גם בתוך ההמולה הקדושה של רחובות אומן.

במרכז פושקינה ניצב ההיכל, שלט ענק ומזמין ניצב מעליו – ומבפנים הילה של קדושה. מאות רכונים על תלמודם, מעיינים בספר ששלפו מארונות הענק המלאים במגוון ספרים מכל מקצועות התורה. גם עמדה מיוחדת להדפסת דפים מתוכנת 'אוצר החכמה' מאויישת ומצפה להדפיס עבור כל לומד כל לימוד שהוא, גם אם מדובר בספר שלא קיים אפילו באוצרות התורה המצויים בבתי הכנסת...

שיעורי תורה וחברותות, התורה המנית ודף היומי, ספרי ברסלב ושולחן ערוך, ספרדים וליטאים, חסידים ומתיישבים – הכל וכולם בלולים זה בזה, מעלים נחת רוח בלתי מצויה בפני בורא העולמות.

אם אתם שוהים באומן, בואו גם אתם אל ההיכל, התבשמו מריחו ומראותיו. וגם אם אתם נמצאים מרחוק, הציצו אל הגלריה המרשימה אשר אנו מגישים בפניכם, וחזו בעיני רוחכם את פמליא דיליה העונה ואומרת 'חזו בניי חביביי'...