אתה רוצה להיות עשיר כמו יוסף הצדיק? זה מה שתצטרך לעבור

רוצה עושר כיוסף הצדיק? קבל ניסיון!

יוסף הצדיק יורד למצרים, ועומד בניסיון 'אשת פוטיפר', וביום אחד הופך לשליט ומשביר על כל ארץ מצרים:

יוסף הצדיק 'קנה' את כבודו ומלכותו - בכח העמידה בניסיון!

בדורנו, לא קשה לנחש איזה ניסיון קשה מכל...

ושכר העמידה בניסיון? כסיפור יוסף הצדיק.

יש ניסיונות, שיש עליהם שכר מידי, הבטחה אלוקית!

הקב"ה משלם – בכפלי כפליים!

"וְיוֹסֵף הוּא הַשַּׁלִּיט עַל הָאָרֶץ הוּא הַמַּשְׁבִּיר לְכָל עַם הָאָרֶץ".

יוסף הצדיק זוכה להיות המשביר לכל הארץ, כי:

הרעיב והכניע את רצונו הטבעי שאינו טוב, וזה בבחינת:

חרפת רעב! אם תרעיב את רצונך, שאינו לרצון ה', הקב"ה:

ינתן לך שובע ומלכות – אמיתיים! ותהפוך – לשליט ומשביר.

ביטול רצונך, יבטל ממך - דינים וקשיים, ויזכה אותך:

בשפע גשמי ורוחני, בריאות ופרנסה – וכל הישועות!

"יוֹסֵף הוּא הַשַּׁלִּיט וְיִגְזֹר אֹמֶר וַיָּקָם" - יוסף הצדיק גוזר, והקב"ה – מתקיים!

עוד קצת מאמץ... ותצליח להתקרב אל "אוֹר הַנְּקֻדָּה הַקְּדוֹשָׁה" ולשפע המובטח.

ניסיון יוסף שווה - לקושי שעבוד מצרים

יוסף הצדיק עמד בניסיון והכניע את הזוהמה: "כִּי לְמִחְיָה שְׁלָחוֹ אֱלֹקִים לִפְנֵיהֶם" (ליקוטי הלכות, או"ח, בר' המזון, הל' ג').

שבעים נפש ירדו לשעבוד מצרים, והעמידה בניסיון של יוסף הצדיק:

נתנה כח ועוצמה לבני ישראל - לעמוד בניסיונות דומים!

ומכאן למדים: שקושי ניסיון - אשת פוטיפר, שווה לקושי - שעבוד מצרים!

הקב"ה יודע את כוחו של היצר, ולכן, הוא שלח את יוסף הצדיק:

לסלול דרך לדורות – כדי שמכוחו כל אחד יוכל לנצח את הקושי והניסיון!

יוסף הצדיק סלל לכל אחד מאיתנו את הדרך לנצח את רגעי הניסיון הקשים.

איזה דיוקן יעזור לך - לא להתבלבל?

ליוסף הצדיק היה 'שומר ראש':

"דְּמוּת דְּיוּקָנוֹ שֶׁל יַעֲקֹב נִזְדַּמְּנָה לוֹ" (סוטה לו).

הוא ראה את דמות אביו, וקיבל ממנו כח לעמוד בניסיון.

מי הדמות שתתגאה בך, שניצחת ברגעים קשים אלו?

ניצחת את הניסיון? תודה לה', ותתפאר ותתגאה - בעצמך!

נפלת? בכל יום אפשר להתחיל מחדש, תמיד יש דרך חזרה ואין חדש תחת השמש.

תקום הכי מהר שאפשר - ותתחיל מחדש!

יעקב ויוסף אמרו 'שמע ישראל' – יחוד אחדות ה' בכל העולמות, בכל מקום וזמן, וזה מה שנתן ליוסף הצדיק כח ועוצמה – לעמוד בניסיון (ליקו"הל או"ח, סעודה, הל' ה').

התרחקת? תחזור! בך אתפאר!

בדורנו, לא קשה ליפול בניסיונות... אבל:

ההבדל בין גיבור ל'לוזר', זה - מי שמצליח לקום יותר מהר!

מצליחן הופך כישלון - ל'מקפצה' לדרגה חדשה, ולומד עוד תכסיסי מלחמה, וכך עושה נחת רוח ליוצרו.

יהיו הצלחות וגם כישלונות, תהיה אכזבה וגם ביזיון, אמת!

היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם, אין – לחם חינם,

הקב"ה יודע הכל, ולכן, חשוב שתזכור:

הניצחון שלך, הוא - ניצחון של הקב"ה! כי בך - הקב"ה מתפאר!

עמידה שלך בניסיון – מגדלת ומקדשת את שמו של ה' יתברך בכל העולמות!

יוסף הצדיק נקרא כך, ע"ש: "אָסַף אֱלֹקִים אֶת חֶרְפָּתִי".

חרפה לך, חרפה - לכבוד ה', ואם ביטלת רצונך, הקב"ה - לא יקפח שכרך!

הקב"ה משלם - מידה כנגד מידה:

ביטלת ביזיון וחרפה לכבוד ה', הקב"ה - יבטל ממך ביזיון וחרפה!

הגדלת את כבוד ה', הקב"ה - יגדיל את כבודך!

יוסף הצדיק זכה להיות – המשביר על כל ארץ מצרים!

הוא מוכיח שלא שווה ליפול - ברגעי משבר!

'חייל' אמיתי – לא נוטש את שדה הקרב!

'חייל' אמיתי שנתקל ב'מוקש' - לא נוטש את הקרב!

הוא מחכה להוראת המפקד... הוא מבקש עזרה ממי שמעליו, גם הקב"ה:

מנסה אותך, ורוצה לראות אם תפנה לעזרתו, כי "לולא ה' עוזרו, לא יכול לו".

המוקש – אינו מכשול או נקמה, הוא ניסיון – שבסופו יש ישועות, ועוד תהיה המשביר!

אל תתבלבל, אתה עוד תנצח – ויש הבטחה!

'לבוש' חדש - מפאר את המלך!

באיזה בגד אתה יותר מתפאר, ושמח ממנו – בגד ישן או חדש?

גם הקב"ה מתפאר בכל חייל חדש שרוצה לעמוד בניסיון, כמו שכתוב:

"ה' מָלַךְ גֵּאוּת לָבֵשׁ" – ה'לבוש' והגאווה של הקב"ה היא מעוד אחד שמתאמץ ולוחם למען הקדושה, הוא כלבוש בגוון חדש לפני הקב"ה:

"שֶׁעוֹלֶה לְמַעְלָה, ע"י - שֶׁנִּתְקָרֵב הָרָחוֹק לַה' יִתְבָּרַךְ, שֶׁזֶּה עִקַּר - שַׁעֲשׁוּעָיו וְהִתְפָּאֲרוּתוֹ וּכְבוֹדוֹ".

חרוט את הדברים על ליבך, והניסיון יהיה – 'קטן' עליך!

יוסף הצדיק – מוסיף כח להתחיל מחדש

שמו של יוסף הצדיק מעיד על מהותו: "מוֹסִיף וְהוֹלֵךְ וּמִתְחַדֵּשׁ בַּעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ בְּכָל יוֹם וָיוֹם בִּבְחִינַת - יֹסֵף ה' לִי בֵּן אַחֵר".

נפלת? אל ייאוש! יוסף הצדיק מלמד להוסיף להתחדש – לקום מחדש!

אומר מוהרנ"ת, כאילו: "לֹא הִתְחִיל עֲדַיִן בַּעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ כְּלָל".

רק תעמוד בניסיון: וכל מה ש'שבור' לך, הקב"ה – יתקן וירפא לך...

יוסף הוא – השליט ויגזור אומר ויקום!

יוסף הצדיק – מלך על יצרו, וזכה להיות – מלך על הכל!

פיו של יוסף הצדיק - לא נכנע לחטא, ולכן, יכל לגזור במאמר פיו שהתבואה שלא תרקיב, כי הוא:

"בְּחִינַת צַדִּיק מוֹשֵׁל, בְּחִינַת - יוֹסֵף הוּא הַשַּׁלִּיט וְיִגְזֹר אֹמֶר וַיָּקָם"!

העושר והמלכות שמור - למי ששומר בריתו, דורש מאמץ? נכון...

תחשוב טוב, שווה להתאמץ עוד קצת... (ליקו"הל, או"ח, ב. המזון, הל' ג').

תהיה קשור לצדיק, הוא יאיר לך את הדרך בעצותיו הנכונות, ותזכה:

"כִּי שָׁם צִוָּה ה' אֶת הַבְּרָכָה חַיִּים" – כל ביזיון וחרפת רעב יתבטלו מעליך.

מי בימינו לא צריך פרנסה, ובשפע? וזהו – סוד הישועה!

יוסף מבטל - חרפת רעב במצרים, וגם – רעב שלך!

יוסף הצדיק הוא: "שֹׁרֶשׁ נִשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל" – כל הנשמות כלולות בו, לכן:

הוא יכול לבטל מליבך 'אהבות נפולות' – שלא מכבדות...

שינוי הרגלים - קשה מאוד! אבל – זהו סוד ההצלחה!

כל הברכות וההשפעות הטובות נמשכות מהצדיק, וזה בבחינת:

"בְּחִינַת וְיוֹסֵף הוּא הַשַּׁלִּיט עַל הָאָרֶץ הוּא - הַמַּשְׁבִּיר לְכָל עַם הָאָרֶץ".

(ליקוטי הלכות, או"ח, ב. המזון, הל' ג').

יוסף הצדיק יכניע לך כל 'חרפת רעב', ויאסוף חרפתך, רק תתקדם בדרכו, וזה:

"בְּחִינַת מִילָה שֶׁהִיא בְּחִינַת תִּקּוּן הַבְּרִית, שֶׁעַל יָדָהּ - נִתְגַּלֶּה אוֹר הַנְּקֻדָּה הַקְּדוֹשָׁה".

כל אשר תעשה – ה' יצליח לך!

להתגבר על הרצון – זה שליטה! שבסופו תזכה להיות: "יוֹסֵף הוּא הַשַּׁלִּיט".

יוסף הצדיק סלל דרך בעבודת ה' – עם תוצאות להצלחה:

"וירא אדוניו כי ה' אתו, וכל אשר הוא עושה – ה' מצליח בידו"!

"כי ה' איתו" - שם שמים שגור בפיו... עד שראה שכינה על גביו.

משול ברוחך, וכל אשר תעשה:

יצליח ה' בידך!

כל הישועות, בהצלחה!