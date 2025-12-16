כיכר השבת
מָעוֹז צוּר יְשׁוּעָתִי

בבית כנסת הישן, חבוש בקאלפיק הירושה במנורה העתיקה | הדלקת הנרות בקומרנא

בהיכל בית מדרשו הישן ברחוב דבורה הנביאה בבני ברק, העלה אמש האדמו"ר מקומרנא את נרות החנוכה. הרבי היה חבוש בקאלפיק מירושת אביו זצ"ל, והדליק בחנוכייה עתיקה מירושת אדמו"רי החסידות | בסיום המעמד ערך הרבי טיש לחיים וחילק מטבעות קודש לברכה (חסידים)

האדמו"ר מקומרנא בהדלקת נרות חנוכה (צילום: ש.פ.ה.)
מאי חנוכה? תנו רבנן ללמוד וללמוד וללמוד לפני הדלקת נרות ואחרי הדלקת נרות
יוסף

