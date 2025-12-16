בבית כנסת הישן, חבוש בקאלפיק הירושה במנורה העתיקה | הדלקת הנרות בקומרנא
בהיכל בית מדרשו הישן ברחוב דבורה הנביאה בבני ברק, העלה אמש האדמו"ר מקומרנא את נרות החנוכה. הרבי היה חבוש בקאלפיק מירושת אביו זצ"ל, והדליק בחנוכייה עתיקה מירושת אדמו"רי החסידות | בסיום המעמד ערך הרבי טיש לחיים וחילק מטבעות קודש לברכה (חסידים)
מאות חסידי מודז'יץ השתתפו אמש במעמד ההדלקה שערך האדמו"ר בהיכל בית מדרשו הגדול והחדש בבני ברק | בסיום המעמד נערך טיש לחיים לרגל שמחת בר המצווה לנכדו של האדמו"ר, בן לבנו הרה"ג ר' שמואל אליהו טאוב, חתן הרה"ג ר' אליהו שטרן, אב"ד מושב מירון ברחובות | לאחר מכן עברו הקהל לקבלת מטבעות קודש לברכה (חסידים)
כמדי ערב נהרו המוני תושבי שיכון ו', למעמד הדלקת הנרות של האדמו"ר ממבקשי השם | בסיום המעמד ערך הרבי טיש, וחילק קוגל חם לחסידים, בצירוף סופגניה ומטבע של חצי שקל לברכה | שיאו של המעמד היה - כאשר הרבי פצח בריקוד נלהב עם שני בניו הממשיכים בקודש, שהיו לבושים בבגדי שבת לתפארה (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק רבי יוחנן מקרלין זי"ע, פקד האדמו"ר מפינסק קרלין את הציון הקדוש בעיה"ק טבריה | עקב היותו כהן, עמד הרבי במרפסת סמוכה והשקיף על הציון הק', שם העתירו החסידים יחד עם הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק | במהלך השבת שהה הרבי באתרא קדישא מירון | צפו בתיעוד ענק, מיום חמישי בטבריה, ושבת במירון (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הישן ברחוב דבורה הנביאה בבני ברק, העלה אמש האדמו"ר מקומרנא את נרות החנוכה. הרבי היה חבוש בקאלפיק מירושת אביו זצ"ל, והדליק בחנוכייה עתיקה מירושת אדמו"רי החסידות | בסיום המעמד ערך הרבי טיש לחיים וחילק מטבעות קודש לברכה (חסידים)
עשרות חסידי אשלג התאספו בליל ראשון של חנוכה לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר במעמד הדלקת נרות החנוכה | האדמו"ר, שמשקיע עיקר זמנו בחינוך הדור הצעיר, הרחיב בדברי חכמים בשיחת חסידים ברום מעלת גדלת הימים בהם יש התגלות אור הגנוז שבתורה (חסידים)
לאחר חצות הלילה תיעד אמש הצלם שוקי לרר את האדמו"ר מרחמסטריווקא בשיא עבודתו הקדושה בהדלקת נרות חנוכה, כשהוא מופשט כליל מהעולם הגשמי ודבוק בקונו באימה עילאית | צפו בתיעוד מרהיב מהיכלו של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים, כשהחסידים מסובבים אותו כחומה וחוזים בעבודת הקודש (חסידים)
מדי ערב בימי החנוכה מתאספים אלפי חסידי באבוב במרכז העולמי בבורו פארק, לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר החל ממעמד הטבת הנרות והכנתן להדלקה, ועד אחר הטיש המרומם שם זוכים לשמוע דברי אלוקים חיים מהאדמו"ר שמרחיב באמרות קודש ברום מעלת הימים | צפו בתיעוד מהיום הראשון (חסידים)
רבבות חסידי סאטמר נטלו חלק בסוף שבוע האחרון בסעודת הודאה רבתי לציון יום הצלת מורם ורבם האדמו"ר הרה"ק בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זי"ע | את המעמד הענק כיבדו בהשתתפותם גדולי רבני החסידות ועוד רבנים רומי מעלה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
צפו בתיעוד ענק ממעמד ההדלקה בחצה"ק קרעטשניף סיגעט, בשנה הראשונה לעלותו על כס אבותיו הקדושים | לאחר המעמד ערך הרבי טיש לחיים וחילק מעות חנוכה וסופגניות לחסידים שמיהרו לא לפספס מלשמוע ברכת שהחיינו מהרבי החדש (חסידים)
רבבות חסידי באטמר חגגו בסוף שבוע האחרון מעמד כ"א כסלו, לציון יום הצלת האדמו"ר בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע | המעמד האדיר התקיים במתחם ענק בקראון הייטס, כשבמקום נבנו 15 קומות פארנצעס מכל הצדדים | כנואם הכבוד שימש הגאון רבי מרדכי שיף, בנו של הגה"צ גאב"ד אנטווערפן | את המשא המרכזי נשא האדמו"ר מסאטמר, במשנת דודו מייסד החסידות לאחר השואה האיומה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
שלושים ושתיים שנה לאחר שעלה על כס ההנהגה, חידש אמש האדמו"ר מאנטניא את מלבוש הקאלפיק, כפי מנהג אדמו"רי החסידות לבית ויז'ניץ לדורותיה | האדמו"ר שנמנע עד עתה מלהשתמש במלבוש זה, החל לחבוש אותו להפצרת בני משפחתו וחסידיו שהתרגשו לחזות בנועם זיו עבודתו עם הקאלפיק על ראשו במעמד הדלקת נרות חנוכה (חסידים)
אלפים השתתפו אמש במעמד הדלקת נר ראשון של חנוכה של ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר, בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים | טרם מעמד ההדלקה נשא ראש הישיבה שיחה נאה, בפני מאות ילדי החמד שהתאספו בקומת 'השטיבלעך' במרכז החסידות | בסיום המעמד עברו האלפים לקבלת מטבעות קודש לשמירה, ברכה והצלחה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
מחזה משובב לב ונפש מתחולל בחצר הקודש צאנז מידי שנה בשנה, בימי החנוכה, עת מתאספים אלפי החסידים לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר בהדלקת הנרות, ולאחר מכן מאזינים בקשב רב לפלפול בדרוש ואגדה שנושא האדמו"ר במשך שעה ארוכה, כשבאותה עת, פרחי החסידים - בחורי החמד, מעלים את דברי האדמו"ר עלי כתב למען יעמוד למשמרת ימים רבים | בסיום המעמד עברו כלל החסידים לקבלת מעות חנוכה | צפו בתיעוד מהמעמד בליל ראשון של החג (חסידים)
הלהב עולה מאליה בחצר הקודש ספינקא, עת נכנס מדי ערב האדמו"ר בלהב אש קודש אל היכל בית מדרשו, ומיד מורה לפצוח בשירת 'לעשות רצונך' הויזניצאי, האדמו"ר שיושב אחוז שרעפים במהלך כל ההדלקה, מעודד את השירה בעוז | צפו בתיעוד מנר ראשון של חנוכה במרכז החסידות ברחוב דונלו בבני ברק (חסידים)
במעמד רווי הוד בביתו נאווה קודש העלה זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, שלהבת אש קודש במנורה הירושה מהרה"ק בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זי"ע | במעמד זכו להסתופף המונים מבני ירושלים, ועל צבאם רבנים ונגידים | צפו בתיעוד (חסידים)
עטור במלבושי שבת לתפארה היות ונמצא בתוך שבעת ימי המשתה לנישואי נכדתו, הדליק האדמו"ר ממכנובקא בעלזא את נר הראשון של חנוכה בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק | במעמד השתתפו רבנים רומי מעלה המקורבים לחצר הקודש | לאחר המעמד ערך הרבי טיש לחיים כנהוג, ונשא אמרות קודש (חסידים)
מאות חסידי נדבורנה הגיעו אמש לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר בהדלקת נר ראשון של חנוכה | כמנהג בית נדבורנה, ניגנו לפני האדמו"ר מספר בחורים ממצטייני הישיבה עם כינורות בידם את מזמורי החנוכה, תוך שהאדמו"ר יושב מול פני המנורה אחוז שרעפים (חסידים)
עטור בהוד והדר נכנס הרבי מדארג אל היכל בית מדרשו עם שקיעתה של חמה בליל ראשון של חנוכה, והעלה שלהבת האש במנורת הכסף המוהדרת שהוצבה אחר כבוד בפתח חדרו, תוך שהמוני החסידים חוזים בנועם זיו עבודתו | בהמשך ערך הרבי טיש לחיים | צפו בתיעוד (חסידים)
0 תגובות