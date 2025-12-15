כיכר השבת
בעקבות החיסול בשבת

משבר מדיני? הנשיא טראמפ על חיסול בכיר חמאס: "בוחנים אם ישראל הפרה את הפסקת האש" 

במהלך הצהרתו הערב בבית הלבן, אמר הנשיא טראמפ כי נבדקת האפשרות שישראל הפרה את הפסקת האש בחיסול ראאד סעד בעזה בשבת האחרונה | טראמפ הדגיש כי "מערכת היחסים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו טובה מאוד" | דבריו של טראמפ מגיעים בצל הדיווחים על חוסר שביעות רצון בארה"ב מהחיסול, וכי לתפיסתם - מדובר בהפרה של הפסקת האש (מדיני, אקטואליה)

הנשיא טראמפ (צילום: shutterstock)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב (שני) לכתבים בבית הלבן כי "מערכת היחסים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו טובה מאוד". הוא הוסיף כי "מערכת היחסים טובה עם כולם במזרח התיכון". על חיסול בכיר ראאד סעד אמר: "אנו בוחנים אם ישראל הפרה את הפסקת האש".

אמר עוד לכתבים בבית הלבן כי חמאס "אמרו שהם יתפרקו מנשק - נגלה אם זה נכון", והתייחס גם לסוגיית התעצמות חיזבאללה, כשאמר כי ארגון הטרור הלבנוני הוא "בעיה". "נראה מה יהיה", אמר. על התקיפות האמריקניות נגד מתקני הגרעין של איראן ביוני האחרון אמר כי "כל פצצה פגעה באופן מושלם. אם לא היינו עושים ליכולת הגרעינית שלהם נוקאאוט, לא היינו יכולים לעשות שלום".

נשיא ארה"ב דיבר גם על סוגיית הכוח הבינלאומי שיוצב ברצועה כחלק מיישום הסכם הפסקת האש, ואמר כי "בגדול" הכוח כבר פועל. "הוא יגדל, עוד מדינות יצטרפו - הן כבר בפנים. יישלחו כל מספר חיילים שאגיד. יותר מ-59 מדינות רוצות לראות שלום".

דבריו של טראמפ מגיעים בצל הדיווחים על חוסר שביעות רצון בארה"ב מהחיסול. על פי הדיווחים יותר מוקדם היום, האמריקנים הבהירו לישראל כי לא אהבו את התקיפה, וכי לתפיסתם - מדובר בהפרה של הפסקת האש.

בנוסף, ארה"ב סבורה כי הדבר מקשה כאמור על המעבר לשלב ב' בתוכנית, מה שיעמוד במרכז השיחה של ראש הממשלה בנימין נתניהו וטראמפ בסוף החודש. גורם מדיני טען בצל המתיחות כי "יש תיאום הדוק בין ישראל לארה"ב".

על פי הדיווח של ברק רביד בחדשות 12, הבית הלבן העביר ביומיים האחרונים "מסרים חריפים" לראש הממשלה נתניהו, ובהם הדגיש כי חיסולו של סעד בעזה בסוף השבוע "היווה הפרה של ההסכם לסיום המלחמה" שהושג בתיווכו של הנשיא טראמפ, כך על פי שני בכירים אמריקניים.

על פי רביד, בכירים אמריקניים אמרו כי ממשלת ישראל לא עדכנה את ארה"ב מראש על התקיפה ולא התייעצה מראש עם הבית הלבן בנושא. בעקבות כך, בבית הלבן כעסו על התקיפה והבהירו לנתניהו כי מדובר בהפרה של הסכם הפסקת האש, כך אמר בכיר אמריקני.

"המסר של הבית הלבן לנתניהו היה: 'אם אתה רוצה להרוס את המוניטין שלך ולהראות שאינך עומד בהסכמים - בבקשה, אבל לא נאפשר לך להרוס את המוניטין של הנשיא טראמפ אחרי שהצליח להשיג את ההסכם בעזה'", אמר הבכיר האמריקני.

בכיר ישראלי אישר כי הבית הלבן לא היה מרוצה מהתקיפה, אך טען שהמסר האמריקני היה כי "מדינות ערביות מסוימות רואות בחיסול הפרה של הסכם הפסקת האש".

14
הפסקת אש איננה רישיון למחבלים כל רב בישראל יאמר כשיש סכנה אין מחכים עם זאת כבוד למלכות מחייב תיאום וכבוד לנשיא
ניסים
13
הפסקת אש אינה הפקרת דם ישראל מי שמנצל רגיעה כדי לתכנן רצח דינו כסכנה מיידית ישראל לא פגעה בהסכם אלא שמרה עליו שלא יתמוטט
חיים
12
מי שמאשים את ישראל בהפרת הפסקת אש מתעלם מהעובדה שחמאס משתמש בהפוגה כהסוואה ישראל לא תפגע בשלום אבל גם לא תתאבד למענו
ישראל
11
הקשר טוב בזכות ההנהגה של הנשיא
חזקי
10
אין בעולם הסכם שמגן על מי שעומד בפועל להפר אותו חמאס לא קיבל חסינות ישראל פעלה על פי דין ההיגיון והביטחון
איתמר
9
ביבי עושה דברו של טראמפ והפקיר את עזה כשהוא משאיר את חמאס בשלטון, אעלק מדינאי, הגיע הזמן לימין לא מתנצל
בני ברקי.
8
ישראל רואה בארה״ב המובילה האזורית ופועלת מתוך תיאום גם אנחנו בוחנים את חמאס במעשים לא במילים ישראל ערוכה לכל תרחיש בתיאום מלא עם ארה״ב בדיוק כפי שהנשיא פעל בנחישות מול איראן כך גם ישראל פעלה נקודתית כדי לשמר יציבות
צביקה
7
ישראל מחויבת להסכם הפסקת האש שהושג בהובלת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החיסול שבוצע נועד למנוע איום מיידי ולשמור על יציבות ההסכם לא לפגוע בו הפסקת אש אינה מעניקה חסינות לגורמי טרור הפועלים להפר אותה
כץ
6
אדוני הנשיא כפי שפעלת בנחישות מול איראן כדי לאפשר שלום כך פעלה ישראל נקודתית כדי למנוע קריסה של ההפסקה מי שמתכנן טרור בזמן רגיעה אינו חלק מההסכם
שטרן
5
כוח שומר על הסכמים חולשה מפרקת אותם הפסקת אש אינה חסינות לטרור
אבינועם
4
ההיסטוריה ברורה מי שפועל נגד ישראל לא מצליח ניסיון לפגוע בישראל תמיד מסתיים בכישלון
דוד
3
1967 מדינות ערב תקפו וששת הימים הסתיימו בניצחון ישראלי, 1973 מתקפת יום כיפור נכשלת בסופו של דבר, 1982 החיזבאללה וסוריה ניסו להכות, והישראליים שמרו על גבולותיהם, 1991 עיראק שיגרה טילים ישראל הגנה על עצמה והצליחה, 2000 מאז האינתיפאדה השנייה חמאס ניסה לפגוע אבל ישראל הרתיעה והגנה על אזרחיה
יונתן
2
סליחה? וזה שהמחבלים כל הזמן מתקרבים לקו הצהוב זה לא נקרא הפר של הפסקת האש? שהם לא הביאו לנו את כל הגופות בפעימה אחת? חזרת החללים והחטופים החיים היו אמורים להיות באותו היום וזה נמשך חודשיים!!!!!!!!!
ריקי
1
כן למה לא תמיד טוב לבחון קודם ולהגיע אחר כך למסקנה שישראל לא הפרה את ההסכם להפסקת אש
Tony

