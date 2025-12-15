נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב (שני) לכתבים בבית הלבן כי "מערכת היחסים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו טובה מאוד". הוא הוסיף כי "מערכת היחסים טובה עם כולם במזרח התיכון". על חיסול בכיר חמאס ראאד סעד אמר: "אנו בוחנים אם ישראל הפרה את הפסקת האש".

טראמפ אמר עוד לכתבים בבית הלבן כי חמאס "אמרו שהם יתפרקו מנשק - נגלה אם זה נכון", והתייחס גם לסוגיית התעצמות חיזבאללה, כשאמר כי ארגון הטרור הלבנוני הוא "בעיה". "נראה מה יהיה", אמר. על התקיפות האמריקניות נגד מתקני הגרעין של איראן ביוני האחרון אמר כי "כל פצצה פגעה באופן מושלם. אם לא היינו עושים ליכולת הגרעינית שלהם נוקאאוט, לא היינו יכולים לעשות שלום".

נשיא ארה"ב דיבר גם על סוגיית הכוח הבינלאומי שיוצב ברצועה כחלק מיישום הסכם הפסקת האש, ואמר כי "בגדול" הכוח כבר פועל. "הוא יגדל, עוד מדינות יצטרפו - הן כבר בפנים. יישלחו כל מספר חיילים שאגיד. יותר מ-59 מדינות רוצות לראות שלום".

דבריו של טראמפ מגיעים בצל הדיווחים על חוסר שביעות רצון בארה"ב מהחיסול. על פי הדיווחים יותר מוקדם היום, האמריקנים הבהירו לישראל כי לא אהבו את התקיפה, וכי לתפיסתם - מדובר בהפרה של הפסקת האש.

בנוסף, ארה"ב סבורה כי הדבר מקשה כאמור על המעבר לשלב ב' בתוכנית, מה שיעמוד במרכז השיחה של ראש הממשלה בנימין נתניהו וטראמפ בסוף החודש. גורם מדיני טען בצל המתיחות כי "יש תיאום הדוק בין ישראל לארה"ב".

על פי הדיווח של ברק רביד בחדשות 12, הבית הלבן העביר ביומיים האחרונים "מסרים חריפים" לראש הממשלה נתניהו, ובהם הדגיש כי חיסולו של סעד בעזה בסוף השבוע "היווה הפרה של ההסכם לסיום המלחמה" שהושג בתיווכו של הנשיא טראמפ, כך על פי שני בכירים אמריקניים.

על פי רביד, בכירים אמריקניים אמרו כי ממשלת ישראל לא עדכנה את ארה"ב מראש על התקיפה ולא התייעצה מראש עם הבית הלבן בנושא. בעקבות כך, בבית הלבן כעסו על התקיפה והבהירו לנתניהו כי מדובר בהפרה של הסכם הפסקת האש, כך אמר בכיר אמריקני.

"המסר של הבית הלבן לנתניהו היה: 'אם אתה רוצה להרוס את המוניטין שלך ולהראות שאינך עומד בהסכמים - בבקשה, אבל לא נאפשר לך להרוס את המוניטין של הנשיא טראמפ אחרי שהצליח להשיג את ההסכם בעזה'", אמר הבכיר האמריקני.

בכיר ישראלי אישר כי הבית הלבן לא היה מרוצה מהתקיפה, אך טען שהמסר האמריקני היה כי "מדינות ערביות מסוימות רואות בחיסול הפרה של הסכם הפסקת האש".