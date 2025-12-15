אחרי שב"תנועה לאיכות השלטון" הודיעו הערב (שני) כי הם מתנגדים למינוי מקורבו של השר לשעבר גולדקנופף, יהודה מורגנשטרן למ"מ מנהל רמ"י, בצעד חריג, יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הוציא הודעת גינוי חריפה.

גפני תקף את התנועה ואמר: "למנכ"ל משרד השיכון יש את כל הכישורים הנדרשים לנהל את רמ"י ועשה עד עתה את כל התפקידים הנדרשים ממנו ביושר ובאמונה. התנועה המכנה את עצמה שפועלת ל"איכות השלטון" מתנגדת שמנהל רמ"י יהיה אדם חרדי".

"מתברר שחשדות של רבים שהתנועה הנ"ל מעוניינת להתנגד בכל דרך לציבור החרדי, למוסדותיו ולאנשיו - נכונים" חתם גפני.

מוקדם יותר הערב עו"ד אורי הס, ראש האגף הכלכלי בתנועה, פנה במכתב לשר הבינוי והשיכון חיים כץ, לממלא מקום נציב שירות המדינה פרופ' דניאל הרשקוביץ ולמשנה ליועמ"שית עו"ד גיל לימון, בטענה כי יש חשש לפגמים משפטיים במינוי מורגנשטרן לממלא מקום מנהל רמ"י במקביל לכך שעובדת ועדת איתור למציאת מנהל.

לדבריו, "מינוי מורגנשטרן לממלא מקום, בעת שהליך האיתור מצוי בראשיתו, צפוי להעניק לו יתרון בלתי הוגן ולפגוע בשוויון בין המועמדים. במלאו את תפקידו הזמני צובר המועמד ניסיון, סמכויות וחשיפה באופן המעמיד אותו בעדיפות מובנית".

עוד הוסיף כי "מצב זה מעורר חשש ממשי לפגיעה בעצמאות ועדת האיתור ולמראית עין של נעילת ההליך מראש, בדמות קיבוע (הן תודעתי והן בהיבטי נגישות למשאבי הרשות) מועמד מוביל. מצב זה עלול לערער את אמון הציבור בהליך המינוי ואת טוהר המידות הנדרש מרשות מנהלית המופקדת על משאב לאומי מרכזי".

"זאת ועוד, מינויו המוקדם של אחד המועמדים לתפקיד ממלא מקום עלול להשפיע בעקיפין על הליך האיתור עצמו, מקום בו שניים מחברי ועדת האיתור מתמנים על ידי השר. כך, מינויו של מועמד מטעמו עוד טרם הדיון המקצועי עשוי לשדר להם ציפייה או העדפה ברורה. בכך קיים חשש לפגיעה בשיקול הדעת העצמאי של ועדת האיתור ולסטייה ממהות ההליך - בחירה מקצועית, ניטרלית ושקופה של המועמד המתאים ביותר".