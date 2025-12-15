המכת"זית בפעולה ( צילום: נועם רבקין פנטון, פלאש 90, חיים גולדברג )

פרסום ראשון: לידי 'כיכר השבת' הגיע היום (שני) מכתב ארוך ומנומק של השר איתמר בן גביר, בו הוא טוען, כי הוא מעוניין לקדם את החוק נגד הבואש המשטרתי ומי שעוצר אותו, הוא לא פחות ולא יותר מאשר יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני.

במשך העשור האחרון, עלתה ביקורת חריפה כנגד משטרת ישראל, על השימוש בבואש דווקא בהפגנות חרדיות, הביקורת התעצמה בשנים האחרונות, כאשר בהפגנות השמאל, המשטרה נקטה בצעדים רכים נגד המפגינים וכמעט לא השתמשה בבואש, מה שהעלה את שאלת האפליה כנגד הציבור החרדי. אך הנושא עלה לסדר היום, כאשר המשטרה בכל זאת השתמשה במכת"זית במספר מועט של הפגנות, מדובר במכת”זיות המתיזות מים, צבע, נוזל פלפל ומעל הכל ״בואש” - חומר עם ריח בלתי נסבל שאינו קיים בשום מדינה אחרת, ונשאר על בגדים וקירות ימים ארוכים.

הפגנת הרצ"פניקים בירושלים ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

השרים לביטחון לאומי בשנים האחרונות, לא רצו להיכנס לעימותים פומביים עם המשטרה ולמרות הלחץ שהופעל עליהם, הם לא עשו דבר כנגד הבואש - וודאי לא בחקיקה, כדי לא להיכנס לויכוח פומבי עם המשטרה שהתעקשה לעשות שימוש בכלי.

מי שכן החליט להתייצב לימין החרדים ולנסות לעשות סוף לתופעה המבישה ו"המסריחה" הזו, הוא השר לביטחון לאומי, חה״כ איתמר בן גביר. כמ״מ ועדת שרים לענייני חקיקה, בן גביר אישר ותמך ברידום הצעת החוק של ח״כ (לשעבר) אליהו ברוכי, הקובעת כי השימוש במכ״תזית יהיה רק להתזת מים - לא בואש, לא צבע ולא פלפל, וגם אז תהיה חובה לתעד כל הפעלה על מנת שהאזרח שנפגע יוכל לבחון את התיעוד ולהגיש תלונה.

הצעת החוק הגיעה לוועדה לביטחון לאומי בראשות ח״כ צביקה פוגל, ובניגוד לכל התחזיות בדיון אחד בלבד אישרה את החוק לקריאה ראשונה ומיד ההצעה הועברה למליאת הכנסת לאישורה בקריאה ראשונה.

מכת"זית בואש בפעולה | ארכיון ( צילום: נועם רבקין פנטון, פלאש 90 )

בעקבות פרישת חברי הכנסת החרדים מהממשלה, נאלץ חה״כ ברוכי לעזוב את הכנסת - בשל היותו חבר כנסת נורבגי והצעת החוק שלו עברה לידי יושב ראש המפלגה שלו - חה״כ גפני.

לטענת השר בן גביר, מאז שהצעת החוק עברה לידיו של גפני היא תקועה והיא לא מקודמת על ידו כבר מעל חצי שנה.

לפני מספר ימים פנו קבוצת חרדים תושבי ירושלים לשר לביטחון לאומי במכתב מיצוי הליכים טרם הגשת עתירה, בבקשה להורות על הפסקת השימוש בבואש, מכתבם שנשלח באמצעות עורכי דינם מתפרסם כעת לראשונה ב'כיכר השבת' (בתחתית הכתבה. ח"ב), כולל מכתב התגובה של השר בן גביר.

במכתב תגובה של השר לביטחון לאומי הגיב השר: “כידוע לכם, תמכתי ואישרתי לקדם את הצעת החוק של ח״כ לשעבר אליהו ברוכי ולפיה משטרת ישראל תוכל להשתמש במכת״זית המתיזה מים בלבד. במשך קרוב לחצי שנה הצעת החוק ממתינה במליאה לקריאה ראשונה, על אף פניות חוזרות ונשנות לח״כ גפני לקדם את החוק".

בואש בהפגנות חרדים ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

השר הוסיף וטען: “בשורה התחתונה - ההצעה שוכבת במליאת הכנסת מעל חצי שנה כאבן שאין לה הופכין, וזאת בשעה שיש תמיכה מכלל חברי הקואליציה וחלק מחברי האופוזיציה. הוועדה רק ממתינה לאשרה לקריאה שנייה ושלישית ולהעבירה למליאה.”

לדברי השר: “האקלים הפוליטי הרעיל כנגד הציבור החרדי, ובזמן שיור האופוזיציה מקדם הצעת חוק שתמנע זכות הצבעה מהציבור החרדי, נדמה שכל שר אחר שאינו בן גביר - לא יסכים לקדם הצעה זו.”

“לכולם", טען השר וכתב במכתב התגובה: "ברור שאם לא תעבור ההצעה עכשיו - היא כנראה לעולם לא תעבור. מעולם לא היה שר לביטחון לאומי שערך השוויון היה כל כך יקר לליבו, שר שלא מוכן לקבל שיש מפגינים שווים ומפגינים שווים פחות.דבריו של גפני בעבר רק מחזקים את התהייה. לפני חמש שנים הוא אמר: “התיעודים והעדויות אינם משאירים מקום לספק כי המשטרה נקטה אמצעים מופרזים כלפי הציבור החרדי.” כעת דווקא אצלו ההצעה תקועה".

השר סיכם את מכתבו וטען: “הכתובת הנכונה לתלונה - לשכתו של ח״כ גפני, מציע ההצעה. כבר בשבוע הבא, אם רצונו יאפשר, ניתן לקדם את הקריאה הראשונה - ומשם יו״ר הוועדה ח״כ פוגל ימשיך לקדמה בהתאם להחלטת ועדת השרים ולעמדת סיעת ‘עוצמה יהודית’.”

